Silvia Romano praticamente dimenticata a un anno dal rapimento. Civati: continuiamo a parlarne

È trascorso un anno. Un anno esatto da quando Silvia Romano, cooperante di soli 23 anni, in Kenya per un progetto umanitario in un piccolo villaggio, fu sequestrata da un gruppo di criminali locali, senza più essere ritrovata. I giornali, quel 20 novembre del 2018, aprirono con le foto dei suoi sorrisi, circondata da bambini, gli abiti colorati e festosi. Un anno è passato, ma ancora la domanda non ha trovato risposta: dov’è Silvia? Le indagini proseguono, ma quel che si sa è poco: i rapitori sono stati identificati, ma nel frattempo la ragazza sembra essere stata ceduta ad un gruppo legato ai jihadisti di Al-Shabaab e portata in Somalia. L’ultimo annuncio dell’intelligence risale a settembre: «Silvia Romano è viva e si sta lavorando per portarla a casa».

Fin dalle prime ricostruzioni la storia della ragazza era diventata oggetto di polemica: una polemica spesso insensata, crudele, alimentata soprattutto dalla scarsità di informazioni disponibili. C’è chi disse che non sarebbe mai dovuta partire, chi addirittura la tacciò di essersi islamizzata. A quel punto le istituzioni avevano smentito, ma la cooperante era comunque diventata un bersaglio per gli odiatori del web. Poi, di colpo, più nulla o quasi. E così Silvia è stata, di fatto, superata. Fortunatamente, però, c'è chi non si è dimenticato di lei, così come del marcio che è circolato sui social network (e non solo). Giuseppe Civati, leader di Possibile ed ex parlamentare, le ha regolarmente dedicato un pensiero, affidandolo ai social network, per ricordare a tutti che per Silvia è la speranza che possa finalmente tornare a casa. E che ora chiede chiarezza a chi si sta occupando del caso: «Credo sia doveroso che a un anno di distanza ci sia una comunicazione ufficiale del nostro esecutivo sulla situazione di Silvia Romano. Troppe le voci ufficiose, troppe le mezze verità, troppi i pettegolezzi», ha scritto su Twitter, seguito dal fondatore e presidente emerito di Intersos e Policy Advisor di Link 2007 Nino Sergi, che ha indirizzato una lettera aperta al generale Luciano Carta, direttore dell'Aise, i servizi di intelligence esterni, dicendo: «Dodici mesi sono tanti. A chi attende la sua liberazione sembrano interminabili. [...] Quanto le scrivo esprime l'inquietudine di molte persone per la sua liberazione e la sua vita: tante voci che fanno da sottofondo a questa nuova lettera aperta».

Civati, lei è tra coloro che non hanno mancato di ricordare Silvia Romano con costanza. C’è un motivo per cui si è preso a cuore questa vicenda?

Per me tutto nasce da quei primi giorni in cui il caso fu trattato con molta superficialità, penso ad esempio all'articolo di Gramellini, sul filo del "chi te l’ha fatto fare". In altri casi invece è stata commentata proprio con volgarità; erano i mesi più pesanti nel confronto pubblico sulla questione dell’immigrazione, dell’Africa, dei porti. Mi colpì che in questa rissa mediatica continua finisse in mezzo una ragazza che faceva del bene e che poi era stata rapita in circostanze misteriose. Mi sembrava, oltre che un caso doloroso, anche una questione di civiltà, sia sul fronte dell’uso delle parole che, più in generale, del rispetto verso le persone. Era una storia rappresentativa di quella che è l’Italia in questo momento. Ho cercato con molte difficoltà di raccontare l’evoluzione di questo caso, pur trattandosi di una evoluzione limitata. Anche le ultime informazioni infatti sono lontane dall’essere precise o definitive, e sul fatto stesso che sia viva rimane una certa angoscia. Se ne parla in modo molto laterale.