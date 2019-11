L’artista ostinato dalla lingua sciolta: Fulminacci è il fiore nel deserto della banalità musicali

Fulminacci, cantautore romano pischello (“non lo sarò per sempre”) scrive pezzi pop leggeri, spiritosi, molto rotondi, che diventano facilmente un’abitudine. Ha cominciato proprio dalla base: simpatico, caruccio, sveglio il giusto, ha dovuto cercare il modo di farsi strada fin su, ancora non proprio dalle parti di Paul McCartney, suo modello umano assoluto, ma comunque nei paraggi. Ha 22 anni e la lingua sciolta che ricorda il veterano a cui è inevitabile paragonarlo: Daniele Silvestri. “Io canto, ma non è che canto proprio” dice nel geniale versetto conclusivo dell’uptempo “Borghese in Borghese”, lo stesso che analizza in modo piuttosto vertiginoso il raffronto tra i normali e gli strani, magari inquadrati in una estrema e sonnolenta periferia della Capitale (“Figuriamoci se nella loro vita c’è spazio / per un problema che non riguardi la Roma o la Lazio / per un disturbo, un dilemma, un disturbo da pazzo / che non ha capo né coda / né braccia, che cazzo”).

L’album di Fulminacci – vero nome Filippo Uttinacci – s’intitola appropriatamente “La vita veramente”, perché di quello parla, mettendo in fila elucubrazioni su possibili metodi di sopravvivenza di un ragazzo ostinato nell’idea di fare l’artista, nel deserto della banalità. Il disco poco alla volta ha camminato con le sue gambe e il passaparola ha funzionato tra quelli che gli somigliano e che l’hanno riconosciuto, prendendo ad ascoltarlo, vedendo ciò che c’era da vedere, compresa una serie di videoclip divertenti, e portandolo su, dagli abissi della discografia indie fino a galla, tra le figure di cui vale la pena parlare. Qui è arrivato un primo riconoscimento significativo, in tutta la sua tradizionalità: il premio per la migliore opera prima al Tenco 2019, e poi è arrivata l’estate, un tempo propizio perché pezzi come l’ormai popolarissimo “Tommaso” (due milioni e mezzo di clic su Spotify) diventassero un micro-genere, nel repertorio d’ascolti di una nicchia di pubblico che si sta definendo attraverso le sue scelte: Gazzelle, Peyote, Quintale, Canova, Paradiso (con riserva)… e adesso decisamente Fulminacci, tutte alternative credibili ai deliqui trap, per le coscienze ragionatrici di giovani concreti, equilibrati, per lo più universitari sospinti da un’indole positiva.

Del resto lui scrive “Tra un po’ non avrai più vent’anni / e la vita diventa un mestiere” e il bello è che lo scriva adesso, ovvero nel pieno di questo interessante procedimento di ricostruzione di un senso della canzone italiana, dopo il grande freddo. Perché questo canzoniere di ventenni ironici che rifuggono dai grandi temi sta progressivamente conquistando rappresentatività, viene riconosciuto, adottato, rispettato da un pubblico di riferimento che si va allargando. E dunque non c’è da stupirsi che l’imminente concerto romano di Fulminacci nella Capitale, il 12 dicembre allo Spazio Rossellini, sia andato sold out in pochi giorni e che di biglietti ne avrebbe potuto vendere il triplo. Interessante: era da un po’ di tempo che un concerto non diventava l’occasione di una possibile consacrazione, di un salto di qualità, della nascita di un qualcosa.