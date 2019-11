Nazionalizzazioni, ambiente e tasse: il manifesto di Corbyn per la nuova vecchia sinistra

«Il partito laburista riscriverà le regole dell’economia, così che possa funzionare per tutti». Manca meno di un mese a Natale ma Jeremy Corbyn già promette regali in vista delle elezioni nel Regno Unito, il 12 dicembre. Lo fa con un manifesto radicale, ambizioso e redistribuivo. Il primo vero programma politico complessivo della sinistra anti liberista. Nel suo libretto rosso “È tempo di cambiare” promette di nazionalizzare ferrovie, poste, acqua e gas; assicura un salario minimo di almeno dieci sterline l’ora (undici euro) per tutti i lavoratori; garantisce tasse universitarie azzerate, banda larga a fibra piena gratuita per tutti entro il 2030. Ci sono tanti numeri nelle 107 pagine del programma. Come i 250 miliardi di sterline che una nuova Banca nazionale per gli investimenti creata da zero dovrebbe prestare per creare imprese e infrastrutture nei prossimi dieci anni. Oppure i 400 miliardi per un nuovo Fondo nazionale di trasformazione, finanziato tramite prestiti che investirà in infrastrutture e tecnologia a basse emissioni di carbonio. Corbyn ha promesso anche 75 miliardi di investimenti per creare nei prossimi cinque anni almeno 150mila nuove case e 26 miliardi di sterline da investire nel sistema sanitario nazionale per assumere dottori, infermieri e garantire controlli odontoiatrici senza costi per tutti i cittadini. Tutto bellissimo, sulla carta.

Ma per capire se il manifesto laburista è un programma credibile o una lettera dei desideri che solo Babbo Natale può esaudire, basta rispondere a una domanda. Chi pagherà per tutto questo? Un’idea Corbyn ce l’ha. Tassare per undici miliardi le compagnie petrolifere e del gas, aumentare dal 19% al 26% l’aliquota sulle imprese, rimettere la tassa di successione tolta dal governo conservatore ai tempi di David Cameron e aumentare le imposte per chi guadagna più di 80mila sterline l’anno.I laburisti vogliono colpire «I grandi inquinatori, gli speculatori finanziari gli evasori delle imposte sulle società che hanno avuto via libera per troppo tempo. Hanno arraffato tutta la ricchezza, appoggiati dai Conservatori, a spese della maggioranza». A leggere il libro rosso di Corbyn, i ricchi sembrano una caricatura, come Zio Paperone o Ebenezer Scrooge del Canto di Natale: non creano lavoro ma pensano solo ad aumentare i loro introiti a danno della collettività. «Nessuno diventa un miliardario solo attraverso il duro lavoro. Per il lavoro, la vera misura dell'equità non è mobilità sociale ma giustizia sociale».