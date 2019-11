La talpa di Cambridge Analytica: «Esistono migliaia di dati sugli utenti italiani che i partiti potrebbero usare»

Brittany Kaiser è la talpa che ha contribuito a far conoscere al mondo come i dati degli utenti nei social network vengono usati per manipolare e minacciare la democrazia. Lo ha fatto rivelando, assieme a Christopher Wylie, i dettagli del suo lavoro come business director in Cambridge Analytica, l’azienda che nel 2016 ha analizzato i dati di 87 milioni di utenti di Facebook. Nel suo libro La dittatura dei dati (HarperCollins), Kaiser spiega nel dettaglio la tecnica con cui gli algoritmi della compagnia analizzavano i “mi piace”, i commenti e le pagine visitate dagli utenti per elaborare pubblicità personalizzate. «Il Santo Graal della comunicazione è quando riesci a modificare il comportamento della gente», ha detto il ceo di Cambridge Analytica, Alexander Nix, che ha gestito la raccolta dati per la campagna elettorale di Donald Trump del 2016. «Nonostante lo scandalo di Cambridge Analytica, tante aziende continuano a raccogliere il maggior numero possibile di dati su di noi. Più ne hanno, più è facile convincerci ad acquistare un prodotto o votare per un particolare partito politico. Possono capire i nostri gusti, le nostre paure, le nostre abitudini. Riescono così ad avere un’immagine molto precisa di ciò che facciamo ogni giorno», sostiene Kaiser.

Kaiser, quali dati riescono a ottenere dalle nostre attività online?

Tutto. Il tuo nome, dove vivi, la tua età, cosa mangi a colazione la mattina, dove ti piace andare in vacanza, cosa ti piace leggere. Non solo: quanto tempo ci metti a leggere una pagina, in quale punto ti fermi per prendere una pausa e quali passaggi sottolinei. Una volta ottenuti abbastanza dati sul comportamento e lo stile di vita, algoritmi riescono a prevedere anche la personalità delle persone. La personalità guida il nostro comportamento. E quando puoi predire il comportamento di qualcuno, puoi intervenire per modificarlo.

È quello che ha fatto Cambridge Analytica per Leave.eu, il gruppo di campagna politica che ha sostenuto l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea nel referendum del giugno 2016?

Sì, entrambi i gruppi hanno negato, ma nel libro scrivo nel dettaglio cos’è successo tra Cambridge Analytica e Leave.eu da quello che ho visto quando abbiamo iniziato a lavorare con loro. Abbiamo ricevuto da loro i dati dei cittadini britannici appartenenti allo Ukip (il partito creato da Nigel Farage, prima del Brexit Party, ndr) e anche i dati d’indagine sul tipo di inglesi che volevano lasciare l’Unione europea e perché. E poi li abbiamo “modellati”.

In che senso modellati?

Grazie a degli algoritmi abbiamo capito quali tipologie di persone tra tutti gli elettori britannici potevano essere convinti a votare a favore del Leave cosa si doveva dire per ottenere questo risultato. E abbiamo dato queste informazioni a Leave.eu.

Cos’hanno fatto con queste informazioni?

Non posso dirlo con certezza, perché abbiamo lavorato per loro solo per alcuni mesi, ma è molto probabile che non abbiano solo preso atto dei dati, ma che abbiano agito.

C’è il rischio che anche aziende o partiti italiani possano aver usato i dati di Cambridge Analyitica?

Non ho prove dell’utilizzo di singoli partiti. Ma so per esperienza diretta che esistono molti dati a disposizione sui comportamenti degli elettori italiani. Dati che i vostri partiti potrebbero comprare senza problemi, se volessero usarli.

Ma dovrebbero esistere compagnie simili a Cambridge Analytica per poterli analizzare.

Nonostante lo scandalo, ce ne sono ancora centinaia, se non migliaia. Al momento non siamo più protetti di quanto non fossimo nel 2016. Non lo dico solo io. C’è stato di recente un rapporto pubblicato dall’Università di Oxford che segnala la presenza di società molto simili a Cambridge Analytica che lavorano specificamente nella sfera politica. Le aziende hanno ancora il diritto di possedere la maggior parte dei dati che hanno da anni su di noi. L’unico modo per agire davvero su questo fenomeno è avere una legislazione e una regolamentazione che proteggano i nostri dati. Perché in questo momento ciò che queste aziende stanno facendo è legale nella maggior parte dei paesi, specialmente negli Stati Uniti, dove non esiste ancora il Gdpr (il regolamento generale sulla protezione dei dati approvato nel 2018 dall’Unione europea, ndr).

Ecco, per fortuna in Europa almeno c’è il Gdpr. Basta questo a proteggere l’uso malsano dei nostri dati?

Le leggi fanno la differenza. Ma senza la tecnologia adeguata è molto difficile permettere alle persone di esercitare i propri diritti. Per fortuna esistono alcune nuove piattaforme emergenti molto interessanti che aiuteranno gli utenti a richiedere una copia dei loro dati, a decidere di eliminarli, continuare a condividerli o addirittura monetizzarli. È una situazione del tutto nuova ed eccitante per tutelare la privacy dei dati e la gestione dell’identità digitale. I veri effetti di queste nuove tecnologie li vedremo a partire dal 2020. Ma il problema è un altro.