Emissioni in aumento e Usa fuori gioco, la Conferenza sul clima di Madrid parte in salita

Senza dimenticare che il prossimo anno si dovranno stabilire le nuove strategie di emissione a lungo termine, per raggiungere l’obiettivo della cosiddetta neutralità climatica entro il 2050. Ossia il raggiungimento delle emissioni zero. Il Parlamento europeo, a questo proposito, ha adottato una risoluzione in cui si esorta l’Ue a presentare una strategia per raggiungere la neutralità climatica al più presto possibile, con il 2050 come data ultima. E a Bruxelles, prima della fine dei colloqui di Madrid, dovrebbe tenersi un vertice dei leader europei che metteranno la carbon neutrality entro il 2050 in agenda. Una decisione che potrebbe portare anche altri Paesi, Cina in primis, a fare lo stesso.

In vista della Cop25, il Parlamento europeo ha già approvato una risoluzione che dichiara l’emergenza climatica e ambientale in Europa. Richiedendo inoltre che la Commissione allinei tutte le proposte legislative con l’obiettivo dell’aumento di 1,5 gradi entro 2021. Gli europarlamentari hanno chiesto anche alla nuova presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di includere l’obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni di gas entro il 2030 (chiesto dall’Onu) all’interno del Green Deal europeo.

Rispetto al 2017, i dati Eurostat confermano che in Europa nel 2018 si è registrata una contrazione del 2,5% della Co2 emessa in atmosfera. Ma non tutti i Paesi hanno fatto gli stessi sforzi. Con la Lettonia, che al contrario ha fatto segnare un +8,5%. Sul podio il Portogallo, con un taglio del 9%. L’Italia si ferma a -3,5%. Fa peggio la Spagna, che ospita la Cop25, con - 3,2%.