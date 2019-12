I malumori dei diplomatici italiani sul Di Maio filo cinese

La nostra diplomazia è in breve tempo corsa ai ripari, affidandosi ai sottosegretari: la prima dichiarazione in tal senso è di Ivan Scalfarotto, in quota Italia Viva, che il 19 novembre ha definito «inaccettabili» le violenze delle autorità di Hong Kong contro i manifestanti. La seconda, e più ufficiale perché resa in Parlamento in risposta a un’interrogazione parlamentare, è di Riccardo Merlo, sottosegretario in quota 5 Stelle audito alla Camera il 20 novembre: «Premessa indispensabile di ogni discussione su Hong Kong è che nessun episodio di violenza è accettabile e ogni reazione da parte delle autorità deve attenersi strettamente al principio della proporzionalità. Sia a livello bilaterale, che nei forum multilaterali a cui partecipiamo, fin dall’inizio della crisi abbiamo reiterato l’invito alla moderazione e all’instaurazione di un processo di dialogo inclusivo e credibile».

Insomma, la Farnesina ha smentito il ministro degli Esteri, e molti diplomatici cominciano a essere piuttosto critici con il vertice politico: «Coi cinesi bisogna lavorare, ma bisogna anche farsi rispettare, perché loro ragionano in termini di rapporti di forza. Quello che ha detto il ministro Di Maio è stato un problema da gestire, e non è piaciuto alle altre capitali europee. Capiamo la necessità di tenere insieme la carica di ministro e quella di capo politico, ma deve stare più attento», spiega un’altra nostra fonte. Di Maio può anche fuggire dalla sua carica istituzionale, evitare i viaggi, annullare le sue partecipazioni ai vertici internazionali e dedicarsi alla tournée italiana per riconquistare gli elettori del Movimento 5 Stelle. Ma non ha ancora capito che quando parla è il capo dei diplomatici italiani, e le parole pesano: le cancellerie internazionali non sono dei meetup. E venerdì prossimo ci sarà il russo Sergej Lavrov a Roma.