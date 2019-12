I grillini affossano la cannabis light per paura di Salvini. Risultato: 12 mila lavoratori a rischio

Dal 2016 in poi, con la “legge sulla canapa” voluta dagli stessi grillini, che ha legalizzato i prodotti con thc al di sotto della soglia dello 0,6%, il settore in Italia è esploso. Molti giovani, come Luca, hanno investito aprendo negozi e società. E soprattutto tante aziende agricole del Sud Italia si sono buttate a capofitto nella coltivazione della canapa, riuscendo a ottenere margini di guadagno che, rispetto ad esempio al pomodoro, possono essere 19 volte più alti. Un mercato che tra alimentari, cosmetica e fiori, valeva oltre 2 miliardi.

Dalla sentenza della Cassazione in poi ad oggi, 2.200 posti di lavoro tra quelli diretti e l’indotto sono già saltati. La decisione della Corte suprema, in realtà, passava la palla al Parlamento per regolamentare il settore una volta per tutte. Ma le camere hanno ignorato la sollecitazione. Il problema sta nella legge 242 del 2016, proposta dai Cinque Stelle, che venne approvata dopo che dal testo iniziale fu eliminato il comma che normava il mercato dei fiori di canapa, parlando di produzione ma non di commercializzazione. Da lì, i negozi e le coltivazioni di cannabis light si sono diffuse in tutta Italia in un vuoto normativo che, dopo la sentenza restrittiva della Cassazione, si è poi spostato nelle aule dei tribunali. Dove, come in un cortocircuito legislativo, da Milano a Genova i giudici si stanno esprimendo ormai a favore dei dissequestri, restituendo i prodotti ai negozianti.