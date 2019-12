Interrogazione ed esposto al Garante per la privacy: i dati Facebook della Casaleggio arrivano in Parlamento

Siamo a fine 2017 quando lo stesso Soro commina una lieve sanzione e indica l’adozione di alcune misure “necessarie e opportune” per rendere il trattamento dei dati degli utenti conforme alla legge. A quasi due anni di distanza, dopo concessioni e proroghe, fin troppo flessibili, le promesse con le quali Casaleggio assicurava la risoluzione definitiva dei “profili di criticità” si rivelano promesse da marinaio E così il 4 aprile 2019 il Garante per la privacy sanziona la casa madre del grillismo con una multa di 50 mila euro. Il motivo? Non essere in possesso delle “adeguate garanzie di riservatezza agli iscritti” e per non aver assicurato “l’adeguata protezione dei dati personali relativi alle votazioni online”, per aver condiviso “le credenziali di autenticazione” e via dicendo, un sfilza di handicap la cui sintesi è una fabbrica di dati personali pronti all’uso e di conseguenza un archivio di utenti profilati da far invidia alla Cia. In altre parole, quanto di più vero fatto emergere da Nicola Biondo nel suo articolo.



«Bombardare gli utenti con messaggi personalizzati può portare a un lavaggio del cervello. Come in qualsiasi commercio o pubblicità: sono scienze commerciali, scienze esatte. E quello che avete scoperto è doppiamente grave, perché non comprende solo chi aderisce o ha aderito al Movimento 5 Stelle, ma comprende anche me, inteso come amico o collegamento Facebook di quell’utente al quale hanno preso e schedato tutto» conclude l’Onorevole di Italia Viva.

Per pura coincidenza, Casaleggio - alla fin fine - della multa dello scorso aprile ha pagato nell’immediato 25mila euro (la metà), sconto concesso a chi dichiara di avere adempiuto alle prescrizioni e si impegna a rinunciare a qualsiasi ricorso o opposizione. Oltre a passare come un’ammissione di colpa, sarà poi lo stesso Casaleggio, tramite i documenti intercorsi con il Garante, a confermare di avere torto. Chissà, quindi, se anche questa volta si consumerà lo stesso epilogo.