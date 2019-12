Se non fosse chiaro, un hacker spiega il motivo per cui Salvini parla di Nutella (e torna al centro della scena)

Seguitemi in questo piccolo viaggio all’interno dell’Algoritmo e scopriremo insieme perché Salvini parla di Nutella proprio ora…

Punto 1: un Web che funziona per Algoritmi

Il web (e Facebook in particolare) non funziona in modalità alchemica o segreta, ma a semplici algoritmi, molti dei quali semplicemente basati su parole chiave. Le parole parole chiave più popolari determinano la visibilità che taluni temi hanno contro altri e la partecipazione (engagement) dietro ai temi da parte di attori determina se vedrete o meno qualche contenuto.

Un contenuto con 10 interazioni finirà nel dimenticatoio, uno con milioni di interazioni direttamente – alle volte ripetutamente – davanti a voi;

Punto 2: La perdita di visibilità di Salvini con le Sardine

In questi giorni/settimane Matteo Salvini ha un solo “avversario mediatico” degno di nota. In uno sterile panorama di comunicazione politica di interesse popolare, soprattutto dopo che l’affaire Renzi si è sgonfiato con velocità sorprendente, l’unico avversario sono solo e semplicemente le sardine.

E non fate gli ingenui, qui la piazza non conta davvero nulla. Lo ripeto, ai fini della visibilità mediatica sugli algoritmi la piazza non conta davvero nulla. Quello che conta è che l’interesse si è spostato fuori dall’ambito dell’accrescimento personale e del controllo della macchina salviniana: gli avversari e i detrattori contestano, urlano, insultano ma non lo fanno più SULLA sua pagina – il meccanismo che ha consentito di averlo sempre e comunque ai vertici delle classifiche italiane per mesi e mesi e che ha permesso all’algoritmo di riproporcelo ovunque e in mille salse. No, le persone commentano, insultano o elogiano in posti differenti, nelle pagine/gruppi di sardine o di pinguini, ma non certo sulla pagina del Caro Leader. E questo è un problema. Serio. Senza quella partecipazione sulla pagina si scende velocemente la vetta della notorietà algoritmica;

Punto 3: L’elenco dei temi popolari è pubblico, e la Nutella domina…

Non è per nulla difficile trovare quali sono i temi di massimo interesse per il Paese e non ci vuole nemmeno un genio per comprendere che tra le parole con la più alta quantità di ricerca e interazione di questo momento c’è NUTELLA.

Non per le nocciole, non per i premi ai dipendenti, ma molto più semplicemente perché la scarsità dei NUTELLA BISCUITS è diventata un MEME, su tutte le bocche social;