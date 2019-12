Sanna Marin e le sue sorelle. Ecco la coalizione rosa che guiderà la Finlandia

Marin ha una storia particolare. I suoi genitori hanno divorziato per colpa dell’alcolismo del padre. La madre, cresciuta in un’orfanotrofio, ha cresciuto Sanna con la compagna con un lavoro modesto. A causa del basso reddito della famiglia, Marin ha lavorato come commessa per pagare gli studi. «La mia è stata una famiglia svantaggiata, senza un forte Stato sociale e il sistema educativo finlandese non avrei mai avuto successo. Vengo da una famiglia arcobaleno e per questo sostengo l’uguaglianza di genere e i diritti umani», ha detto. Anche la ministra dell’Interno e leader dei Verdi Ohisalo deve tutto al welfare finlandese. La sua famiglia era così povera che ha passato il suo primo compleanno in un rifugio per senzatetto con la madre.

Ma oltre lo storytelling, il vero motivo della sua nomina riguarda il punto principale del programma di governo del pentapartito finlandese: raggiungere la neutralità delle emissioni di Co2. Dopo le elezioni di aprile, durante i colloqui per formare il governo Marin è stata a capo del tavolo in cui si discuteva di questo tema. La neo premier è considerata l’ala più a sinistra del partito in grado di dare un nuovo volto al Suomen Sosialidemokraattinen Puolue e attrarre il voto giovanile. Molti suoi oppositori nel partito considerano Marin una politica di poca esperienza e una talebana dell’ambientalismo per le sue posizioni radicali ma questo le ha garantito anche l’appoggio fondamentale della Lega Verde e dell’Alleanza di sinistra con cui è in stretto contatto da sempre.

In effetti il suo curriculum politico ha poche righe: nel 2013, a 27 anni, è diventata capo del consiglio comunale di Tampere, dove vive dal 2007 con il marito Markus Räikkönen e la figlia Emma, di un anno. Nel 2016 si è fatta notare per le sue forti prese di posizione per rendere ecocompatibile la costruzione della metropolitana leggera nella città finlandese. A giugno di quest’anno Marin è diventata ministro dei Trasporti. Nell’Sdp, i sostenitori di Lindtman temono che la figura di Marin possa allontanare gli elettori più vicini al sindacato dei lavoratori in un momento decisivo. infatti da oggi in Finlandia è iniziata una tre giorni di scioperi che coinvolgerà le più importanti aziende del Paese. Secondo la confindustria finlandese, il costo economico sarà minimo di 500 milioni di euro.

La nomina di Marin dovrà essere ratificata al più presto perché il 12 dicembre dovrà rappresentare il Paese durante il Consiglio europeo a Bruxelles. Un evento importante perché sarà la tappa conclusiva dei sei mesi in cui la Finlandia è stata presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea, l’organo che riunisce i vari ministri dei 28 Paesi Ue in base al dossier da affrontare. La comunicazione e la mediazione sono due qualità necessarie per affrontare i prossimi mesi di governo. Marin è stata scelta anche perché considerata meno divisiva e preponderante rispetto a Rinne che durante le due settimane di sciopero ha invaso molte volte il campo del ministro competente per la materia, il centrista Sirpa Paatero. Non a caso ha detto in un'intervista al quotidiando Helsingin Sanomat​: « Come primo ministro, sarò cauta nel prendere una posizione troppo divisiva rispetto gli altri ministri. Il premier deve esercitare la prudenza».