Boris Johnson trionfa e realizzerà la Brexit. Ma ora arrivano i veri problemi

Dieci punti percentuali di distacco e 86 seggi in più dei laburisti. Il trionfo di Boris Johnson alle elezioni del Regno Unito col 43% dei voti si può riassumere in tre parole: «Get Brexit done». Realizzare la Brexit. Una singola promessa pragmatica per soddisfare un popolo frustrato da tre anni e mezzo d'incertezza. Dal referendum del 23 giugno 2016 sono passati 1267 giorni che hanno eroso la credibilità degli inglesi nel mondo. Quasi 181 settimane di confusione politica tra negoziazioni infinite con la commissione europea, due accordi contestati, decine di bocciature in Parlamento, un tentativo di sovvertire le regole democratiche e tre elezioni in quattro anni. Troppo tempo sprecato per un popolo abituato ad apprezzare l’essenziale. Il premier uscente ha vinto la sua scommessa: rinnovare il Parlamento ostile per far uscire il Regno Unito dall’Unione europea una volta per tutte. Lo ha fatto in modo inedito, con una campagna elettorale di basso profilo in cui ha evitato il confronto con i principali giornalisti televisivi. L’obiettivo era evitare che il pubblico si concentrasse sulle tante contraddizioni e gaffe della sua carriera politica. Ci è riuscito anche con qualche operazione simpatia di dubbio gusto.

Chi non ha capito il sentimento della maggioranza degli inglesi è stato Jeremy Corbyn, il vero sconfitto di queste elezioni. Il leader del partito laburista non ha perso per solo per colpa suo programma statalista fatto di nazionalizzazioni, tasse e una settimana lavorativa di quattro giorni che ha attirato una parte dei giovani e delle fasce più povere della società, ma non il ceto medio. Ha perso perché ha promesso di voler negoziare con Bruxelles un altro accordo, il terzo in tre anni, e d'indire poi un secondo referendum per decidere se rimanere o meno nell’Unione europea. Tradotto: altri mesi, forse anni d'incertezza che nessuno nel Regno Unito vuole più vivere. E così Corbyn ha sprecato l’occasione di battere il leader conservatore meno popolare degli ultimi 40 anni, ancora meno dei poco amati Theresa May e John Major. Ieri il leader labour ha ottenuto 202 seggi. Un dato rilevante, ma 60 deputati in meno delle elezioni del 2017 in cui era arrivato al 40%, a due punti percentuali dalla vittoria. Almeno fino al 2024 i laburisti resteranno all'opposizione. Dal 2010 non riescono a esprimere un premier (Gordon Brown). Corbyn ha già dichiarato che non guiderà il partito alle prossime elezioni ma rimarrà in carica per un «periodo di riflessione», in attesa del suo successore. La sinistra inglese dovrà capire cosa fare da grande. E il tanto criticato Tony Blair con la sua terza via rimane l'unico laburista ad aver vinto le elezioni dal 1979 a oggi. Quarant'anni.