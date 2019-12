Un patto trasversale per salvare lo Stato di diritto (anche con Salvini)

Non è – quest’ultima – una domanda retorica. Può darsi infatti che l’inchiesta condotta dai magistrati di Firenze si dimostri col tempo più solida di quello che appare al momento (fermo restando che è difficile immaginare una giustificazione plausibile per l’enormità delle misure adottate nell’acquisizione dei documenti, ma sarà sicuramente un limite della mia immaginazione). Resta il fatto che nel dibattito attualmente in corso, chiamiamolo così, sui giornali e in tv, gli argomenti sono quelli che ho appena esposto. E se questi sono i capi d’imputazione, ebbene, non c’è un solo partito che non sia un’associazione a delinquere, ma non nell’Italia di oggi: in qualunque parte del mondo e in qualsiasi epoca, dal primo giorno in cui l’uomo inventò il partito politico.

Negli Stati Uniti, i maggiori finanziatori del candidato vincente alle presidenziali vengono premiati con la nomina ad ambasciatore nelle sedi più prestigiose. In Italia sarebbero arrestati tutti per traffico d’influenze. In America, un generoso finanziatore di Donald Trump, da lui nominato ambasciatore, poche settimane fa ha testimoniato sull’impeachment, denunciando l’inconfessabile «quid pro quo» tra la concessione di aiuti militari all’Ucraina e l’apertura di un’inchiesta da parte di Kiev contro Hunter Biden, figlio del possibile sfidante di Trump alle prossime elezioni. Perché in America, anche se lo chiamano in latino, hanno ben presente la differenza che c’è tra uno scambio illecito e la semplice natura transazionale della politica. Di conseguenza, a scandalizzare non è il fatto che il presidente abbia nominato ambasciatore un suo finanziatore, ma che abbia minacciato di danneggiare gli alleati, e dunque lo stesso interesse nazionale, in cambio di un illecito vantaggio sui suoi avversari interni. In altre parole, non il presunto traffico d’influenze per ottenere sostegno in campagna elettorale, ma l’abuso di potere.

Esattamente il contrario di quanto avvenuto in Italia durante il governo gialloverde, quando alla retorica e alla legislazione giustizialista si è unita la copertura del comportamento del ministro Salvini sul caso Diciotti da parte dell’intera maggioranza, permettendogli così di sottrarsi al processo. E arrivando persino a teorizzare in Parlamento che l’eventuale reato – sequestro di persona, non finanziamento illecito – non era perseguibile in quanto conseguenza di una decisione del governo. Proprio ciò che, in una democrazia ancora dotata del minimo istinto di sopravvivenza, avrebbe dovuto costituire la peggiore delle aggravanti, e il primissimo motivo di allarme per un’opinione pubblica non drogata da decenni di populismo e di antipolitica.