Il mistero sul reddito di cittadinanza (nessun mistero, è una sola)

La conferenza stampa del presidente di Anpal Mimmo Parisi per la presentazione dei dati sull’avviamento al lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza prevista per oggi alla fine è saltata. A meno di 24 ore dall’appuntamento con i giornalisti, da Anpal spiegano che è arrivato lo stop da parte del ministero del Lavoro per motivazioni che ancora non si conoscono. Continua così ad aleggiare il mistero su quanti percettori del sussidio abbiano effettivamente trovato un lavoro tramite i centri per l’impiego e il supporto dei 3mila navigator assunti da Anpal la scorsa estate.

Le prime erogazioni del reddito sono partite a maggio scorso. Quello che si sa, sette mesi dopo, è che in alcune regioni, soprattutto quelle meridionali, dalla Sicilia alla Calabria, non sono stati ancora terminati i primi round di colloqui con i beneficiari del reddito per la sottoscrizione dei patti per il lavoro. In totale, i percettori occupabili sarebbero intorno a 700mila. A inizio dicembre, il Messaggero, citando fonti sindacali, spiegava che i beneficiari che avevano trovato un lavoro fossero a conti fatti meno di mille. Dati poi smentiti dal presidente di Anpal Mimmo Parisi che al Fatto Quotidiano ha riferito invece di 18mila beneficiari che hanno già trovato un lavoro, senza però fornire alcuna fonte per verificare le cifre. Il chiarimento, ora, era atteso nella conferenza stampa in programma, che però è saltata.

Mimmo Parisi ieri aveva in agenda pure un incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per illustrare i dati sugli avviamenti al lavoro. Il tutto mentre, nello stesso giorno, dall’Inps hanno invece diffuso i dati dell’Osservatorio sul reddito, secondo sui le domande accolte sono 1.066.000, di cui 51.681 decadute. I nuclei familiari beneficiari del reddito, 890.756, più quelli della pensione di cittadinanza, 123.673, sono quindi nel complesso 1.014.429. Per un totale di 2.451.953 persone coinvolte. Con un importo medio per famiglia di 484,44 euro, con un massimo di 554 euro in Campania e un minimo di 366,42 euro in Trentino.