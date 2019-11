Ecco come il guru amico di Di Maio prova a vendere al governo una sòla da 25 milioni

Alla fine, dopo le promesse di gare pubbliche – mai realizzate – da parte di Di Maio e le diverse incursioni “pro Parisi” prima in una bozza del decreto sblocca cantieri, poi nel decreto crescita, nel decretone sul reddito di cittadinanza è comparso a sorpresa un emendamento in cui si dice che Anpal si sarebbe potuta servire di una società in house per l’affidamento diretto dello sviluppo della sua app. Sul piatto vengono messi ben 25 milioni di euro destinati alla piattaforma e sottratti alle risorse dirette ai centri per l’impiego. E a giugno il cda di Anpal dà il via libera alla stipula di una convenzione con Invitalia per l’acquisto della struttura. L’agenzia partecipata dal ministero dell’Economia, dopo qualche mese, produce un documento con una stima dei costi che si discosta ben poco dal progetto Parisi. La stima fatta da Invitalia è di un costo di 17 milioni di euro di spese “vive” – 5 milioni di servizi interni più 12 per l’affidamento dello sviluppo a società esterne tramite Consip – più altre spese accessorie. Per arrivare guarda caso esattamente alla cifra dei 25 milioni di euro stanziati nel decretone.

Per l’analisi di congruità del piano di fabbisogno proposto da Invitalia, viene però coinvolto un terzo soggetto indipendente: la società di consulenza Ernst & Young. Che a fine settembre rilascia un parere di 40 pagine in cui si analizza punto per punto il progetto “Italy Works”, arrivando alla stima dell’«effort necessario per realizzare le singole fasi progettuali previste, ossia: l’analisi, il disegno, lo sviluppo, il collaudo e il go-live». Dopo aver elencato le infrastrutture già presenti in Anpal che potrebbero essere riutilizzate e rinnovate – dai profili dei datori di lavoro all’algoritmo di incontro domanda-offerta – il documento sostiene che per la realizzazione della piattaforma destinata a trovare un lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza sono necessari circa 2mila giorni di lavoro per uomo. Tradotto: meno di 1 milione di euro di costi.

Un risultato che non giustificherebbe quindi il ricorso al piano Invitalia da 25 milioni di euro. Facendo cadere quindi la scelta su una gara pubblica aperta al mercato. La stessa neoministra del Lavoro dei Cinque Stelle Nunzia Catalfo, forse stupita dal risultato, si è presentata negli uffici di Anpal accompagnata dal suo staff per studiare le funzionalità della piattaforma già esistente.