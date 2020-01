I 10 migliori ristoranti vegani di Milano

«Vegani di tutto il mondo, unitevi!». Il 2020 sembra partire con il migliore degli auspici. Secondo la sentenza emessa il 3 gennaio scorso da un tribunale del lavoro britannico, il 'veganesimo', inteso come etica di vita, è un credo filosofico, e come tale equiparabile a una religione, e perciò non può essere oggetto di discriminazione. Non sappiamo ancora se da questa decisione deriverà la diffusione globale che ebbe la “religione” marxista grazie al Manifesto pubblicato proprio in Gran Bretagna metà dell’800. Ma di sicuro, intanto, questa sentenza è rivoluzionaria. E promette di fare giurisprudenza e di creare dibattiti se non, addirittura, “guerre di religione”.

La sezione del lavoro del tribunale di Norwich, nell'est dell'Inghilterra, ha dato ragione a un vegano, Jordi Casamitjana, 55 anni, londinese, impiegato della League Against Cruel Sports, organizzazione benefica a difesa degli animali e contro sport come la caccia alla volpe, alla lepre e al cervo, che lo ha licenziato per aver “gettato discredito” su di essa, accusandola di avere investito un fondo pensioni in società coinvolte in test sugli animali. Un licenziamento, a suo avviso, dettato dal suo credo filosofico ispirato al veganesimo “etico”. Sulla liceità o meno del licenziamento, il tribunale si pronuncerà in un secondo momento. Intanto, però, il giudice Robin Postle ha chiarito che il veganesimo etico "soddisfa i requisiti per essere un credo filosofico e come tale è tutelato dall'Equality Act del 2010” (la legge che integra, aggiorna e rende organiche le varie leggi del Regno Unito sulla discriminazione).

Se gli effetti giuridici della sentenza di Norwich sono ancora tutti da verificare sul campo, resta comunque l’affermazione di un cambio di mentalità sempre più diffuso nei paesi occidentali, specie sul piano dei consumi alimentari. Anche l’Italia fa la sua parte. Secondo l’ultimo rapporto Eurispes, nel nostro paese la percentuale di vegani, pari all’1,9% (+1% rispetto al 2018), è in aumento. Un quarto di essi (25,1%) considera il veganesimo un vero e proprio stile di vita, mentre 3 su 10 sono certi dei benefici sulla salute. Bisogna ricordare, infatti, che il veganesimo "etico" si distingue da quello "salutista", perché non è basato su principi esclusivamente nutrizionistici, ma si ripropone di escludere dal consumo tutti i prodotti di origine animale (non solo quelli derivati della macellazione o dalla caccia o pesca): quindi anche lana, seta, cera, miele, e quei prodotti medicinali o cosmetici che contengano componenti animali o frutto di sperimentazione sugli animali.

L’alimentazione resta comunque il cuore del fenomeno vegan anche in Italia. E anche in questo settore Milano può vantare una primazia. Proprio qui, infatti, è nata la prima scuola di cucina 100% vegetale, la Funny Veg Academy. Proprio qui si trova l’unico ristorante vegetariano a detenere una Stella Michelin: il Joia di Pietro Leemann. Insomma, Milano è, per forza di cose, il punto di partenza per un viaggio nelle cucine vegane d’Italia. Scoprite dunque con Linkiesta i 10 indirizzi imperdibili.