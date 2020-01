Basket, è morto Kobe Bryant in un incidente in elicottero

Scenari post Emilia

Casaleggio e Di Maio hanno una strategia per tornare al governo con Salvini (e fregare il Pd)

Le mezze dimissioni del ministro degli Esteri hanno l’obiettivo di rafforzarlo dentro il movimento, in uno scenario in cui i Cinque Stelle alle prossime elezioni, con il proporzionale, si presenteranno da soli e pronti a una maggioranza con Lega e Meloni. Non ci resta che sperare nei buonsensisti