iovadoalcinese, tour culinario a Chinatown per combattere i pregiudizi (e mangiare bene)

Dopo il suo sfogo amareggiato su una testata di settore Aldo Palaoro sceglie Hua Cheng per la sua cena di vicinanza, la trattoria cinese per eccellenza, dove un pasto costa meno di un ticket restaurant e la cucina è senza fronzoli ma con tanta sostanza. «A nulla è servito l’appello di Comune e Camera di Commercio con l’Assessore Tajani fotografata mentre si gustava un fumante Ramen in compagnia di Francesco Wu, in rappresentanza dell’intera comunità cinese di Milano. È stata una delusione che anche Milano, di cui siamo fieri e che amiamo come città nobile, dal cuore in mano, contenga al suo interno i germi di un atteggiamento di chiusura che diventano, questi sì, virus della paura, dell’ignoranza. Nel nostro piccolo, continueremo a denunciare questi comportamenti, continueremo a invitare i nostri lettori a cenare nei ristoranti asiatici, come prima, più di prima, almeno nella fase di picco della paura, come abbiamo fatto mia moglie e io e come, senza alcuna sorpresa, ma, anzi, con la bella consapevolezza che chi si somiglia si piglia, hanno fatto altre coppie di amici incontrate dopo cena in Paolo Sarpi e che erano appena uscite dal loro ristorante preferito, raccontandoci di aver dovuto consolare la proprietaria che li aveva accolti con gli occhi umidi, ringraziandoli per aver scelto di cenare da loro nonostante la situazione».

Lo ha fatto anche Francesca Noè, blogger con Milano nel cuore di AMilanopuoi, che ha lanciato un hashtag e ha fatto la differenza, portando #iovadoalcinese a diventare uno dei trend degli ultimi giorni e finendo con il suo appello sul Corriere della Sera, offrendo a The Fork, sito di prenotazione di ristoranti, l’occasione di lanciare a sua volta l’appello a non abbandonare la cucina cinese con l’imperativo ‘Sconfiggi i pregiudizi’.

«Quando ho iniziato a leggere di China Town deserta ero a Cuba, non ci volevo credere. Tornata, sono andata dai miei tanti amici ristoratori della zona e ho visto coi miei occhi che stava succedendo qualcosa di davvero grave. Dopo essermi assicurata che il virus non si poteva trasmettere andando a cena, ho lanciato l’hashtag sui miei social network dove racconto la città. È diventato virale dopo poco e molti mi hanno seguita nell’idea di andare a dare supporto ai negozianti della zona. È un piccolo gesto ma sono sicura che ha dato più fiducia alle persone che di me si fidano e che magari erano timorose, per superare la paura e tornare in Sarpi». Per lei la scelta qui cade su Hong Ni, in via Rosmini, una trattoria che definisce ‘hard core’, per provare gli autentici sapori cinesi e mangiare i suoi spiedini preferiti.

Anche Sara Porro, food guide e scrittrice, ha voluto fare qualcosa di concreto e ha proposto una cena diffusa a tutti gli amici sui social network, per riempire di clienti il suo ristorante preferito.

«Ho organizzato per ieri sera una cena da Jin Yong, aperta a tutti, con l'idea di dare un segnale di vicinanza morale ma soprattutto materiale alla comunità cinese. Mi sono incaricata io di un menu per tutti, con qualche piatto che magari la maggior parte delle persone non si azzarderebbe a ordinare. Ho scelto Jin Yong perché rimane il mio preferito da alcuni anni, è gestito con grande mestiere da una donna che si chiama Camilla (nome italianizzato, ma lei si presenta così). Mi ha preso in simpatia anni fa dicendomi che "le piace come ordino", che vuol dire, in genere, per tutti da condividere, alla cinese. E mi faccio consigliare sul pesce fresco in vetrina e su preparazioni non comuni, come le enormi teste di pesci oceanici cotte in salsa di soia, zenzero e cipollotti o il delizioso bambù affumicato o i cuori di loto con così tanto aglio da far inumidire gli occhi. Amo questo locale perché, come accade spesso nei ristoranti cinesi, è incredibilmente accogliente e accomodante. Ci sono andata ai primi appuntamenti e agli ultimi, da sola o in trenta, con mia figlia neonata e altri dieci bambini che gridavano, coi cani. Quando ho confermato la prenotazione, senza dire niente dell'iniziativa, solo che andavo con amici, Camilla mi ha ringraziato e mi ha detto che stavano facendo molta fatica. Allora le ho detto dell'occasione della cena, che mi sono sentita sempre accolta come un'amica e che in questa circostanza ci tenevo a dimostrare che lo stesso valeva per me. È una cosa che posso fare nel mio piccolo, ma spero sia un segnale».