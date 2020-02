Non solo delivery, da Cracco a Ora Pesce cresce l’acquisto di cibo online

Ma ecommerce è anche servizi: ed è da questa idea che nasce Cosa Porto, un progetto ambizioso che dopo Roma, Milano e Torino è appena sbarcato anche a Londra, e funziona come un concierge. Porta a casa, in ufficio o dagli amici una selezione di prodotti di grandissima qualità come regalo. Per inviti a cena dell’ultimo minuto, per regali a distanza, per compleanni o per fare o farsi una bella sorpresa è la via giusta e la scelta è vastissima: tanti i negozi che sono riuniti sotto questa piattaforma nata proprio per rendere l’ecommerce pratico anche quando i volumi dei singoli player non giustificherebbero l’apertura di un proprio shop. Gelato, olio, formaggi, pasticceria, vini: tutti i prodotti sono selezionati con grande cura, per essere dei regali di livello. E il servizio è molto pratico: la consegna espressa arriva in due ore. Poi ci sono le box mensili, dove ciò che conta è l’esperienza e la sorpresa: un abbonamento che permette di ricevere a casa cibo o vino scelti su temi e che uniscono la parte sensoriale all’idea di un auto-regalo gratificante e inconsueto.

Gli esempi più innovativi coinvolgono il gusto ma sviluppano anche le conoscenze: è il caso di Micatuca il primo box in abbonamento sui cibi del mondo, creato direttamente con l’aiuto dei local sviluppato da una coppia di creativi milanesi. Ogni mese arriva a casa un box di cibo etnico, che permette di entrare nella cucina di una famiglia giapponese, brasiliana, libanese, moldava con 7 prodotti alimentari, due ricette di famiglia e una scheda che spiega i prodotti, selezionati con l’aiuto di chi è nato e cresciuto in quel paese. Completa il tutto una tovaglietta americana serigrafata a mano, in edizione limitata, ispirata al paese del box e illustrata ogni mese da un diverso illustratore. Un bellissimo modo per scoprire il mondo da casa propria, una storia di inclusione che passa dalla cucina, non solo attraverso il cibo ma anche con una dose di design e racconto.

Stessa filosofia, ma applicata al vino, per Winology, un wine club italiano ispirato alle tante esperienze simili che all’estero funzionano da tempo. Lo racconta Jacopo Cossater, il fondatore: «Ai nostri soci inviamo ogni mese due bottiglie alla cieca, selezionate da me. Vini sempre prodotti da vignaioli mediamente molto piccoli a partire da un approccio all’agricoltura biologico quando non addirittura biodinamico, sempre attento alla sua sostenibilità ambientale e spesso al di fuori delle zone del vino più conosciute. Cerchiamo di far scoprire alle persone che hanno deciso di abbonarsi a Winology vini che altrimenti non riuscirebbero a trovare, né sugli scaffali dell’enoteca della loro città né all’interno degli e-commerce più conosciuti.