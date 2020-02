Ecco perché le narrazioni economiche si diffondono come le epidemie

Accade che alcuni fenomeni dell’economia si possano meglio osservare e interpretare grazie a una lente epidemiologica. L’argomento è piuttosto interessante, tanto più oggi che le epidemie - a causa del coronavirus - sono sulla bocca a di tutti. All’origine del ragionamento esposto si ha uno studio - diventato dopo pochi anni un libro - del premio Nobel per l’economia Robert Shiller. Il ragionamento inizia ipotizzando - ma si hanno delle verifiche empiriche - che il cervello umano sia propenso a generare e ad assorbire le narrazioni, sia che queste abbiano una base fattuale sia che non l’abbiano. Con il termine narrazione si definisce una storia molto semplice nel racconto cui è collegata una spiegazione intorno all’origine della vicenda stessa altrettanto semplice. Una narrazione con queste caratteristiche - essa è semplice nella sua apparenza e semplice nelle sue cause - compare nelle conversazioni così come nei social media. E si diffonde perché fa leva sull’interesse che gli umani provano verso le vicende umane, il che è comprensibile, soprattutto se la leva è racchiusa in un involucro che suscita emotività.

Le narrazioni maggiori in economia e la loro diffusione sono state studiate. Esse hanno una struttura simile a quella delle epidemie propriamente dette. Prima di arrivare all’economia va premesso il modello delle epidemie. Immaginate le epidemie come un modello matematico. Le epidemie tripartiscono la popolazione nei suscettibili (S), negli infettati (I), e nei recuperati (R). Laddove S è il numero di soggetti sensibili, persone che non hanno ancora avuto la malattia e sono vulnerabili. Laddove I e il numero di infettati ed infettivi, ossia le persone che hanno la malattia e la stanno diffondendo. Laddove, infine, R è il numero di guariti che non hanno più la malattia.