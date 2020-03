Italia: il primo giorno da zona protetta

È entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio che estende a tutto il territorio nazionale fino al 3 aprle le misure di protezione già applicate in Lombardia e in altre 14 province. Il nome del provvedimento, come ha dichiarato Giuseppe Conte, è «Io resto a casa». Le nuove restrizioni, cosiderate necessarie per fermare i contagi, prevedono forti limitazioni agli spostamenti delle persone. Saranno concessi solo «per comprovati motivi di lavoro, ragioni di salute» e, come viene precisato in una nota successiva di Palazzo Chigi, anche per «fare la spesa per generi alimentari».

Chiuse scuole e università, invitate le aziende a favorire il telelavoro, mentre sono sospese tutte le manifestazioni sportive, compreso il campionato di Serie A (andranno avanti, ma a porte chiuse, le partite di tornei internazionali).

«Non possiamo abbassare la guardia», ha detto Conte, che ha spiegato che in modo contestuale il governo chiederà all’Europa più margini di flessibilità sul deficit. La cifra sarebbe di 7,5 miliardi, «ma stiamo ragionando sulla possibilità di precostituirci una richiesta un po’ più elevata»