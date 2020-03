Macron chiude tutto, ma è in ritardo e ha commesso tantissimi errori

La Francia come l’Italia, con una settimana esatta di ritardo. Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha annunciato il divieto di tutti gli spostamenti non necessari a partire da mezzogiorno di martedì 17 marzo. «Siamo in guerra», ha detto sei volte Macron per giustificare le misure che limitano la libertà di circolazione e per far capire ai francesi che il governo si prenderà cura dell’economia: «Lo Stato pagherà. Nessuna impresa verrà lasciata fallire». In giornata, il presidente francese aveva partecipato a una telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel per risolvere la questione delle frontiere. La Germania aveva annunciato la chiusura dei confini con la Francia per evitare ulteriori trasmissioni del virus, ma la misura era stata subito condannata dalla Commissione europea, che ha dunque raggiunto un compromesso: sarà tutto lo spazio Schengen a chiudere le proprie frontiere con il mondo, per evitare decisioni in ordine sparso degli Stati membri. La decisione è stata condivisa da tutti gli altri governi europei, compreso quello italiano.



Il discorso di Macron era diventato necessario dopo un weekend disastroso per la gestione della crisi. Il presidente era stato molto criticato per aver deciso di mantenere il primo turno delle elezioni comunali svolte questa domenica, nonostante il governo avesse decretato la chiusura delle scuole giovedì sera e la chiusura di tutti i negozi tranne quelli che vendono generi essenziali sabato pomeriggio.

Secondo un retroscena di Les Echos, pubblicato pochi minuti dopo la fine del discorso presidenziale di giovedì, Emmanuel Macron intendeva rinviare le elezioni comunali, perché riteneva irragionevole permettere il normale svolgimento del voto in un quadro di emergenza sanitaria. Ma il presidente del Senato, Gérard Larcher, esponente di spicco dei Républicains, l’opposizione di centrodestra, si sarebbe opposto, e il Consiglio costituzionale, consultato in via informale dall’Eliseo, non avrebbe garantito una sua approvazione al rinvio delle elezioni. Che quindi si sono svolte per ragioni eminentemente politiche. E che hanno mostrato un potere centrale debole e poco disposto a scontrarsi con l’opposizione, anche se per delle ragioni fondate come la salute pubblica. In più, com’era prevedibile, molti francesi hanno deciso di non andare a votare: l’affluenza al primo turno è stata molto bassa: 55,36 %, 20 punti in meno rispetto alle elezioni del 2014.

La “macronia” ha provato in tutti i modi a dare la colpa all’opposizione di centrodestra di una decisione percepita come irresponsabile. Ma probabilmente questa è soltanto una parte della storia. Gérard Larcher, diretto interessato, ha in effetti fornito una versione un po’ diversa: ha ammesso di essersi opposto al rinvio prima del discorso di giovedì ma ha precisato che sabato aveva cambiato idea in seguito alle ulteriori misure annunciate dal governo e al contesto molto diverso nel quale il voto si sarebbe tenuto. Un rimpallo di responsabilità che mostra la confusione nella quale è finito il governo francese, impreparato probabilmente ad affrontare un aggravamento così repentino della situazione.