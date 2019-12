Mobile e Big Data, motori dei casinò online

La grande novità dell’ultimo decennio è, senza ombra di dubbio, la rivoluzione digitale che ha stravolto le abitudini di tutti gli utenti. Internet è territorio di chiunque e, secondo una ricerca condotta da Gaming Report, di facile accesso per 42,5 milioni di utenti al giorno che spendono, in totale, 75 ore della loro vita al mese per navigare in rete. A questo va aggiunto il grande impulso dato al web dai social network e dall’altra rivoluzione, quella degli smartphone, che ha stravolto non solo la concezione di internet ma il modo stesso di navigare. Addio PC fissi e portatili, benvenuti smartphone di ogni genere e modo: basta avere una connessione, uno store dove scaricare app e il cambio di usi e costumi è servito.

GAMIFICATION E BIG DATA: IL CASO DELLE SLOT MACHINE. C’è un settore che ha vissuto, dai primi anni ’90 ad oggi, tutte le evoluzioni della già citata rivoluzione industriale: le slot machine, da vecchi contenitori a tre bobine, sono diventati sistemi sempre più complessi, sofisticati e tecnologici. Oggi si sente infatti parlare di gamification, a certificazione di una evoluzione delle slot machine sempre più simile a quella dei videogame. Oggi come oggi, una slot machine, fisica ed online soprattutto, contiene il meglio della tecnologia degli ultimi 25 anni. Ad aggiungere carne a cuocere, come si dice, ci hanno pensato i Big Data, il cui vero boom si è verificato nell’anno che ormai va a concludersi. Ma cosa sono i Big Data? Sinteticamente si tratta di grossi archivi informatici con il dna tecnologico di un utente, con un valore paragonabile al petrolio ma anche di più: l’intera economia, ormai, si basa su questi grossi contenitori, svariate volte più grandi di un database normale che analizzano dati e offrono difatti servizi per capire come, quando, su dove investire miliardi di euro.