Ora di Aurélien Barrau e il World Economic Forum

Si è aperto ieri in Svizzera, a Davos il Wef (World Economic Forum) che ha, al centro degli incontri, temi come il cambiamento climatico e il rallentamento economico globale, il libro di Aurelién Barrau, ORA, esce in Italia oggi grazie a add editore.

Il libro

Servono a qualcosa gli appelli? Forse no, ma quello dell’astrofisico francese Aurelién Barrau ha il dono di essere chiarissimo nella visione apocalittica del nostro futuro. Chi lo legge non lo dimenticherà facilmente: viviamo un cataclisma planetario. Riscaldamento climatico, diminuzione drastica degli spazi vitali, crollo della biodiversità, inquinamento di suolo, acqua e aria, rapida deforestazione.

È troppo tardi per salvare il pianeta? No, ma il tempo a disposizione è poco, e le parole non basteranno, dobbiamo impegnarci a pungolare il potere politico per obbligarlo ad agire.

«Di fronte alla più grande sfida dell’umanità, la politica deve agire con fermezza e tempestività. Ogni azione politica che non farà di questa lotta la sua priorità assoluta e inderogabile, non sarà credibile. Molte altre lotte sono importanti, ma questa è fondamentale.»

Se perdiamo questa battaglia, nessun’altra potrà essere portata avanti.

Il libro nasce dall’appello lanciato dall’autore su «Le Monde», firmato tra gli altri da:

Pedro Almodovar, Juliette Binoche, Emmanuel Carrère, Bradley Cooper, Anish Kapoor, Isabella Rossellini, Carlo Rovelli, Patti Smith, Wim Wenders, Marion Cotillard, Philippe Descola, Ralph Fiennes, Ethan Hawke, Jude Law, Marjane Satrapi, John Turturro, Kristin Scott Tomas.

La mia lettura

Aurélien Barrau è molte cose insieme, brillante astrofisico francese (soprattutto) con capelli alla Manuel Agnelli (per capirci), outfit da rockstar e youtuber con un incredibile seguito nonostante parli di argomenti decisamente impegnativi!

Come dice lui stesso nella premessa di Ora, di certo non è un esperto climatologo per cui le sue sono considerazioni dettate dal buon senso, dalle letture approfondite di dati scentifici che lo hanno spinto a non tacere perchè nessun animale mai si è comportato come ha fatto e sta facendo l’uomo.

L’appello dello scienziato è un appello duro, chiama a raccolta i governanti, è necessario, dice, limitare alcune libertà per potersene assicurare altre nel futuro.

«Siamo di fronte a una situazione senza precedenti. Il futuro è in pericolo. Nella storia della Terra nessuna specie vivente si è mai comportata come gli umani. [é…] Il nostro pianeta è vecchio. Ha avuto una storia tormentata e avventurosa.»

Si riferisce a nuove regole per i trasporti, per l’alimentazione e con questo non vuole risultare integralista, eco-fascista, semplicemente prende atto di fatti incontrovertibili può piacere o meno ma purtroppo non possiamo continuare a pensare di essere liberi di distruggere la Terra.

Uno dei capitoli è intitolato «Appunti per evoluzioni semplici e urgenti» e le osservazioni che fa sono legate alla crescita esponenziale dell’utilizzo delle risorse e alla necessità di porre in atto forme di decrescita perchè uno degli ostacoli più grandi è insito nelle controversie che riguardano le cause della situazione disastrosa in cui oggi ci troviamo.

Propone "venti domande e venti argomenti " Aurélien Barrau, alcune mi hanno colpita di più per quella sincerità di intenti a cui accennavo prima:

Paura e ottimismo «Ho paura. E’ difficile oggi camminare in una foresta senza avere le lacrime agli occhi pensando a quel che sta succedendo […] Non sono molto ottimista […] Non so se saremo capaci di misura e di temperanza».

Politicamente corretto « Siamo seri: qui non è un problema di morale. E’ un problema di scelta. […]Vogliamo essere quelli che hanno deciso di non avere una discendenza?»

Scienza, filosofia, poesia e impegno "Come si combina il mio impegno con la scienza la filosofia ela poesia ? Non si combina. Perchè tutto deve essere sempre assoggettato a una immaginaria coerenza globale? "

Evitare i giudizi dunque, chi ha gli strumenti per cercare di sensibilizzare, per puntare i riflettori su un problema è giusto che li adoperi a beneficio della collettività.

Barrau è vegano e rivolgendosi ai lettori domanda per quale ragione chi sceglie di non mangiare carne è costretto a giustificarsi, dovrebbe essere il contrario visto che il non esserlo provoca danni.

Non voglio entrare in questioni politiche ma evidente è che lo scienziato abbia voluto «scuotere» il suo Paese soprattutto e le scelte di Emmanuel Macron, a questo punto i danni sono tali che un Governo che non se ne preoccupa non può essere quello giusto!

Ai detrattori di Greta Thunberg vorrei dire che la voce di Aurélien Barrau è ben più autorevole, a lui non possono rimproverare la giovae età, l’irruenza o posizioni integraliste, le riflessioni che propone sono misurate, parla prima a se stesso e poi agli altri perchè ben consapevole che a parlare bene si fa presto come anche a razzolare male ed essere coerenti è molto difficile.

Su cosa accadrà in futuro Barrau evidentemente non può saperlo, nessuno può saperlo, ricorda i passi avanti fatti dalle tante inziative tra cui quella del gruppo Extinction Rebellio, (XR) attivo anche in Italia (è un movimento internazionale, “dal basso”, nonviolento, fondato in Inghilterra in risposta alla devastazione ecologica causata dalle attività umane, basato sui risultati scientifici. Il movimento chiama alla disobbedienza civile nonviolenta per chiedere ai governi di invertire la rotta che ci sta portando verso il disastro climatico e ecologico), in Francia è stata creata la Convention citoyenne pour le climat, quel che più importa è evitare a tutti i costi l’immobilismo che sarebbe letale e stringere nuove allenaze basate sulla solidarietà non sui movimenti identitari che tengono lontani gli altri, non è più tempo, per restare soli.

ORA. La più grande sfida della storia dell’umanità - Aurélien Barrau – Add editore (traduzione di Mauro Capocci) – Pp 144 € 12,00

