Raccolta differenziata: siamo al de profundis?

Potrei sbagliarmi, in Italia ne abbiamo una cinquantina, tra inceneritori e termovalorizzatori. In Germania il triplo, solo termovalorizzatori.

Troppo pochi. Da noi il rischio è che il prodotto in esubero finisca in discarica anche se ha caratteristiche tali da favorirne un uso differente. Lei capisce che torneremmo indietro di decenni.

Va anche riformata la cultura del riciclo, perché in Italia ciascuno di noi fa quello che vuole. Facciamo un esempio semplice che tutti possono comprendere. Il classico imballo composto sia da plastica sia da carta, quello che si chiama accoppiato-plastica. Non va nella carta!!! Da noi tutto nel cassonetto “carta” con la conseguenza che poi i due elementi vanno separati con costi non da ridere. All’estero questo tipo di rifiuto va diretto come un missile in discarica o nel termovalorizzatore. Andandoci direttamente il costo di smaltimento è molto inferiore. In Italia no, ciascuno fa quello che vuole.

Se un politico concede il via libera alla costruzione di un termovalorizzatore, in Italia ha la grande probabilità di essere trombato alle elezioni successive. Quasi una certezza.

Noi esportiamo i nostri rifiuti all’estero e paghiamo chi li riceve. Chi li acquista li usa come combustibile e produce energia che rivende, guadagnando bene.Sono più fessi di noi? I termovalorizzatori puliti sorgono all’interno delle grandi città in tutta Europa; a Copenhagen ci hanno persino costruito sopra una pista da sci di mezzo chilometro.

Non ci piace vederli vicino alle nostre abitazioni? Abbiamo tanti di quei territori praticamente disabitati dove farli… ma servono lungimiranza, volontà politica e soldi. Si dovrebbero progettare infrastrutture di collegamento sicure, scegliere le nuove tecnologie ad impatto zero e sfruttare il nostro surplus di rifiuti per creare energia e lavoro, migliorando l’ambiente azzerando le discariche.