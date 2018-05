Rumori e suoni di un secolo di vita: la BBC apre a tutti i suoi archivi

Per la prima volta la Bbc ha messo il suo storico archivio di suoni e rumori a disposizione di tutti. Un enorme patrimonio accumulato dal 1920 in poi tutto ammassato in questo sito.

Se serve un pappagallo sudamericano che canta e gracchia, o un ufficio postale belga pieno di gente, o lo scoppio di un gommone pieno d’aria che esplode, o le chiacchiere di studenti italiani (zona Veneto, si capisce dall’accento) ecco, si trovano tutti qui. In mezzo a un sacco di altre cose.

La liberia sonora comprende almeno 16mila suoni e rumori, utilizzati dall’azienda britannica nel corso della sua lunga esistenza. Certo, le finalità di utilizzo possono essere solo “personali, educativi e di ricerca”. Quindi niente utilizzi commerciali – ma se si vuole, si può sperare di cambiare la situazione con una firma qui.