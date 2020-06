Come si fa a raccontare le piccole e grandi storie di solidarietà durante la pandemia senza farle dimenticare nel flusso di informazioni quotidiano? La soluzione ancora non c’è, perché la cercheranno il 4 e 5 giugno i tanti studenti, fumettisti, disegnatori e comunicatori che parteciperanno all’hackaton organizzato dal Parlamento europeo all’edizione online del Web Marketing Festival.

L’hackaton è un evento in cui delle persone lavorano per un periodo di tempo limitato per completare delle sfide e raggiungere una serie di obiettivi. Lo scopo di questo evento è creare delle campagne di comunicazione creativa per raccontare in modo efficace quattro storie italiane di solidarietà. Nella campagna comunicativa potranno essere usati fumetti, disegni e visual arts di ogni genere.

Il 6 giugno alle 12.15 verranno presentati i lavori e la squadra vincitrice avrà la possibilità di realizzare la propria campagna, partecipare all’edizione del WMF in programma dal 19 al 21 novembre al Palacongressi di Rimini, l’iscrizione alla WMF Summer School a Monasterace, in Calabria.

Le quattro storie sono state selezionate dall’ufficio in Italia del Parlamento europeo all’interno della sua campagna “Europei contro il covid-19”, lanciata durante le prime fasi della pandemia per mostrare l’empatia e altruismo di cittadini e stati membri in un momento in cui i media stavano riportando solo le azioni egoiste di alcuni governi nazionali.

La prima storia è quella di Anna e del suo “Progetto Quid” che offre sostegno a donne in condizione di vulnerabilità sociale e grazie al loro lavoro realizzano mascherine certificate che usano materiali riciclati.

Giuseppe invece è stato nominato tra le “cento eccellenze italiane” dopo la vittoria del concorso dell’Unione europea per i Giovani Scienziati e oggi è impegnato nella creazione di trattamenti medici attraverso la ricerca innovativa.

Greta è una giovane volontaria del Banco Alimentare dell’Emilia Romagna, mentre Gaia e Tiziana, in bicicletta, con la Croce Rossa Italiana, trasportano mascherine chirurgiche nella cittadine di Bra, in Piemonte.