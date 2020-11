Mentre guardiamo ipnotizzati il magic wall di John King sulla Cnn, facciamo di conto fino a cercare le strade dei due candidati per arrivare a quota 270 e ci interessiamo alla composizione etnica della Maricopa county dell’Arizona, ai sobborghi di Atlanta e ai flussi elettorali nella zona di Allentown in Pennsylvania forse non è perfettamente chiaro quello che sta succedendo nella patria del mondo libero, nella più longeva democrazia del pianeta, insomma negli Stati Uniti d’America di Donald Trump.

Mentre si stanno contando a una a una le schede elettorali del più grande spettacolo democratico della storia, prodotte da un’affluenza record di americani di una parte e dell’altra dello spettro politico che hanno sfidato il virus e mille difficoltà per partecipare al processo democratico presidenziale ed esprimere la propria opinione, anziché celebrare il trionfo del migliore sistema possibile, compresi tutti gli altri, la partecipazione al processo e la riscossa democratica, il presidente degli Stati Uniti ha twittato in maiuscolo, mandato email di richieste di soldi come quegli inesistenti sconosciuti della Nigeria che provano raccattare soldi agli allocchi che ci cascano, e scatenato le sue truppe per evitare che i voti espressi dagli americani siano contati, senza alcuna spiegazione che non sia quella di un adolescente viziato che sa di avere perso la partita di calcetto e si vuole portare via il pallone.

Il flow di bugie trumpiane, intrise di razzismo, nella disperata conferenza stampa da perdente è stata la prova più lampante e patetica di un uomo ridicolo e pericoloso.

Ripetiamolo, perché è davvero incredibile: il presidente degli Stati Uniti ha infamato la democrazia americana, meglio di quanto possa aver mai sperato Putin, minacciando cause legali e shit storm nel caso i responsabili locali delle operazioni di voto volessero intestardirsi a contare tutte le schede espresse dai concittadini, tranne quelle a suo favore ovviamente.

Se non è eversivo questo atto formale, oltre che indecente e illegale, non c’è niente di insensato in questo mondo. Pure Twitter e Facebook se ne sono accorti, figuriamoci, cominciando a bollinare le parole di Trump e a nascondere le costanti balle diffuse del presidente. Mentre parlava alla Casa Bianca, per una delle ultime volta da presidente non ancora sconfitto nelle urne, la Cnn ha messo nel sottopancia l’avvertenza che Trump non aveva nessuna prova a sostegno delle sue accuse sconclusionate che recitava in apnea.

Questa palese demolizione del principio cardine della democrazia – Stop the count, basta contare – ormai non fa più nemmeno finta di nascondere la svolta autoritaria, l’odio per il diverso, la chiusura della mente occidentale.

Solo qui avete letto, ripetutamente, che Trump è il primo presidente antiamericano della storia degli Stati Uniti, la conferenza stampa incredibile di questa notte lo ha certificato. Non resta che aspettare la fine dello spoglio in Pennsylvania e altrove per poter finalmente annunciare che questo imbarazzo della civiltà, Donald J. Trump, è stato, al passato, il primo presidente antiamericano degli Stati Uniti.