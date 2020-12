L’isolamento di Conte sulle restrizioni dimostra che senza il Pd non decide nulla

A un certo punto Giuseppe Conte è finito in minoranza. Isolato. Praticamente solo lui inizialmente ha provato a battersi per una linea morbida, “arancione”, per i giorni di Festa: non si può chiudere il Paese in casa un’altra volta per tanti giorni, aveva spiegato in una lunghissima riunione con i capidelegazione dei partiti. Una riunione tesa come poche.