Il rapporto originale è stato pubblicato nel 2019, la pandemia ha messo in ulteriore evidenza molti dei temi discussi. In questi mesi abbiamo capito il ruolo essenziale della scienza nell’informare le corrette scelte politiche per proteggere le vite e le condizioni di vita delle persone. Allo stesso tempo, abbiamo anche verificato che il processo di presa delle decisioni politiche è minacciato. La democrazia è suscettibile di essere male interpretata e le decisioni politiche sono talvolta determinate da fattori che non sono pienamente compresi. Queste sfide sono esplorate nel rapporto che viene ora presentato in lingua italiana ed è basato sul contributo di esperti a livello globale in diversi settori di ricerca. Il risultato è uno studio interdisciplinare complete sui fattori che determinano i comportamenti politici e le prese di decisione.

«Non possiamo dare nulla per scontato. Il Centro Comune di Ricerca ci sta aiutando a capire meglio i fattori che stanno dietro ai comportamenti politici e alle prese di decisioni, per far sì che le scelte politiche siano basate sull’evidenza più solida possibile, a beneficio di tutti in Europa», ha dichiarato Mariya Gabriel, responsabile per il JRC e Commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’educazione e i giovani ha detto.