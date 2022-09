Ormai lo sappiamo, il 5 ottobre sarà una giornata piena: il Teatro Franco Parenti di Milano aprirà le porte per accogliere il primo Festival di Gastronomika.

Il mondo della ristorazione e del cibo verrà inquadrato dalla prospettiva dei giovani under 40 che in questo settore lavorano: protagonisti di oggi e di domani, si confronteranno, dialogheranno e si metteranno in gioco nel corso della mattinata, attraverso una serie di tavoli tematici.

Ma è nel pomeriggio che il cuore dell’evento prenderà vita: l’incontro con il pubblico, vera anima del festival, motore di ogni forma di comunicazione.

Il sipario del Franco Parenti si alzerà su un palcoscenico dove si alterneranno quattro diversi talk: con lo sguardo sempre rivolto al futuro analizzeremo differenti tematiche, interrogandoci sulle prospettive del settore, su come questo possa essere riorganizzato e ristrutturato, passando attraverso la formazione delle nuove generazioni e la rivalutazione delle professioni legate alla gastronomia, sempre alla luce del nuovo sistema produttivo, etico e organizzativo nel quale i professionisti operano. Sarà un momento unico per mettere in contatto quelli che il cibo lo producono e lo servono con quelli che il cibo lo raccontano e soprattutto con il pubblico, ossia i clienti di negozi e botteghe, i lettori di giornali e magazine, gli ospiti di locali e ristoranti.

Quattro i momenti in cui si articolerà il pomeriggio del Festival.

Nel corso del primo incontro (ore 14.30/15) parleremo di come sta cambiando la formazione delle figure professionali legate al mondo del cibo, di quali sono le nuove modalità per entrare nel mondo del lavoro di questo settore e di quali realtà investano nel settore. “Riformare la formazione“ vedrà come relatori Andrea Sinigaglia, direttore di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Federico Lorefice, fondatore di Congusto Gourmet Institute, Daniele Paino, responsabile della formazione professionale di Piazza dei Mestieri – direttore Cast Alimenti. A moderare sarà Anna Prandoni, direttore di Gastronomika, a documentare l’evento in veste di reporter Roberto Magro, collaboratore di Gastronomika.

Il secondo atto sarà intitolato “Da dipendente a risorsa“ (ore 15/15.45): fulcro del dibattito sarà il servizio di sala, ponendo al centro il tema attualissimo della carenza del personale, senza dimenticare di guardare a una nuova visione etica del lavoro. Relatori saranno Claudio Liu, anima del Gruppo Yio e Ilaria Puddu, manager di locali come Gelsomina e Giolina, e Francesco Armillei, economista all’università Bocconi di Milano e socio del think-tank Tortuga. A moderare Lidia Baratta, mentre reporter sarà Pietro Mecarozzi, entrambi giornalisti de Linkiesta.

“L’etica del cibo“ sarà il terzo tema trattato (ore 16/16.45): un tema fortemente attuale e sfaccettato, che abbraccia argomenti legati alla sostenibilità e all’ambiente, al benessere e alla salute. Relatori saranno Maria Chiara Gadda, firmataria della legge Gadda, Giovanni Bruno, presidente di Banco alimentare, e Ilaria Ricotti, Pr Manager di Too Good To Go. Moderatore sarà Anna Prandoni, reporter Benedetta Baroni, giornalista de Linkiesta.

Infine andrà in scena il talk “Le donne e il pane“ (ore 17/17.45), per dare una voce forte e chiara a una giovane presenza femminile in un mondo tradizionalmente maschile. I relatori saranno Lorenza Roiati della panetteria L’assalto ai Forni, Francesca Casci di Pan de Fra, Silvia Cancellieri di Tondo forno artigiano, Carol Choi di Rantan Farmhouse, Alice Bernardi di Filonificio Ferrara, Roberta Pezzella di PezZ de pane, Aurora Zancanaro di Le Polveri, Francesca Marcatognini di Tema Milano. A moderare il dibattito sarà Anna Prandoni, mentre a documentarlo, come reporter, ci sarà la giornalista Chiara Di Paola.

Federico Lorefice

Milanese di origini siciliane, con un’innata passione per la cucina e l’arte del ricevere, Federico Lorefice inizia la sua avventura manageriale non ancora ventenne aprendo una piccola società di catering, che lo porta a vincere il premio come Imprenditore più giovane d’Europa e a diventare, in seguito, il “guru del ricevimento” per il jet set e la finanza, organizzando eventi anche per il Principato di Monaco.

Dopo dieci anni di successi nel mondo degli eventi, nel 2003 intraprende il suo percorso come Manager della formazione fondando nel capoluogo lombardo Congusto Gourmet Institute, il primo Campus di alta formazione professionale enogastronomica, in cui giovani talenti, futuri chef e ristoratori hanno la possibilità di studiare con i più grandi maestri della cucina italiana.

Eclettico, poliedrico e in costante evoluzione, è anche autore di libri, contributor per numerose testate del settore food e ideatore di rubriche per programmi televisivi.

A partire da gennaio 2022 assume la carica di Direttore dello storico magazine B2B Grande Cucina, che da oltre vent’anni racconta l’alta cucina attraverso i suoi veri protagonisti, con l’intento di renderlo un punto di riferimento sempre più vicino ai giovani e in dialogo costante con il mondo della ristorazione e dell’hôtellerie, una vera e propria community di scambio professionale

Claudio Liu

Claudio Liu è il giovane imprenditore visionario che ha ridefinito i confini della cucina fino ad allora definita “etnica”, affrancandola dagli stereotipi, facendola conoscere ed elevandola ad esperienza gastronomica di alto livello. Anima cosmopolita e attento osservatore dei gusti in un mercato in evoluzione, ha precorso i tempi, tracciando un nuovo corso per la ristorazione, sia a livello imprenditoriale che gastronomico. Classe 1982, nato in Cina, cresciuto in Emilia, a Correggio, muove i primi passi nel settore nel ristorante di famiglia, a Milano. Nel 2007 apre IYO, primo e unico ristorante di cucina “non italiana” a ottenere una stella Michelin in Italia per l’edizione 2015 della Guida. Nel 2018 lancia AJI, primo format di delivery e take away di sushi e cucina orientale di alta qualità del Paese. Nel 2019 inaugura IYO Omakase, il banco sushi in puro stile tradizionale giapponese, e AALTO, il fine dining di cucina libera, senza confini e senza definizioni, che viene immediatamente insignito di una stella Michelin per l’edizione 2021 della Guida.

Claudio Liu ad oggi capitana le quattro insegne di IYO Group nella città di Milano. Viaggiatore curioso, alterna le serate in sala allo studio di nuovi concept e idee da sviluppare, firmate IYO Group.

Ilaria Ricotti

Pr e Impact Manager di Too Good To Go Italia, è responsabile delle relazioni istituzionali e con i media, e dei progetti Impact dell’azienda danese in Italia. Lavora nel panorama food da diversi anni e si è occupata in particolare di spreco alimentare nell’ambito di progetti legati ad Expo 2015, collaborando successivamente anche con Food Tank: The Food Think Tank dell’attivista statunitense Danielle Nierenberg.

Giovanni Bruno

Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus. Da sempre educato all’attenzione ai tanti bisogni incontrati, chiusa l’esperienza lavorativa nel mondo delle Banche e della finanza, nel 2014 diventa volontario al servizio di Fondazione Banco Alimentare, dove è impegnato in varie iniziative e progetti. Membro del Consiglio di Amministrazione dal 2016, viene nominato Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus nel giugno 2019 e riconfermato nell’incarico nel giugno 2022

Maria Chiara Gadda

Classe 1980, varesina, si è laureata in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. Nel 2013 è stata eletta alla Camera dei deputati. Rieletta nel 2018, durante la legislatura appena conclusa è stata capogruppo di Italia Viva in commissione Agricoltura.Segue da sempre le tematiche legate ad economia circolare, terzo settore e politiche per la famiglia. È stata promotrice e relatrice della Legge 166/2016e delle sue successive integrazioni, meglio nota come “legge antispreco”che favorisce il recupero e la donazione di alimenti, farmaci e numerosi altri beni per solidarietà sociale. Tale norma è considerata modello virtuoso in Europa ed è la prima legge organica di economia circolare nel nostro Paese.Grazie alla competenza sviluppata in materia è sovente relatrice in convegni di livello internazionale, nelle scuole e nelle Università italiane ed estere. È altresì prima firmataria della Legge no. 23/2022, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico e della modifica al Codice della Strada in materia di gratuità della sosta sulle strisce blu per le persone con disabilità.

Francesco Armillei

Dottorando in scienze economiche presso l’Università Bocconi e socio del think-tank Tortuga. In passato assistente di ricerca presso la London School of Economics e la Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti. I suoi principali interessi di ricerca includono i campi dell’economia del lavoro, dell’economia pubblica e dell’economia politica.