Pubblichiamo la diretta di “Le sfide della liberaldemocrazia in Europa. Come rafforzare Renew Europe e Partito Democratico Europeo. L’unità dei liberaldemocratici” che si tiene a Milano all’Auditorium San Fedele (Via Hoepli 3/b) ed è organizzato dall’associazione non-partitica Comitato Libdem. Nel corso della giornata sono previsti oltre quaranta interventi di rappresentanti del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, dell’università e del giornalismo. Tra gli ospiti: Carlo Calenda, Matteo Renzi, Benedetto Della Vedova, Alessandro De Nicola, Oscar Giannino, Giuseppe Benedetto e Sandro Gozi.

La diretta: