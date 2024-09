Le tavole imbandite si preparano ad accogliere i vini che abbiamo meticolosamente selezionato in pairing al menu, ma anche quelle educatamente portate in dono dagli ospiti, d’altronde il clima allegro e festivo si presta a qualche brindisi in più e possono servire rinforzi.

Ma se ai vini dedichiamo spazio e attenzioni a sé stanti, non bisogna sottovalutare tutta la parata di altre forme alcoliche capaci di accompagnare altrettanto degnamente sia i momenti di relax che di convivialità, oppure che possono essere destinati a regali certamente apprezzati dagli amanti del genere. Abbiamo raccolto moltissime proposte: partiamo dalle birre e via, a salire!

W23 Crystal di Birra Monte Baldo

Racchiudere in un sorso tutti gli aromi del luppolo fresco made in Italy. Torna anche questo inverno l’etichetta Wet-Hop di Birra Monte Baldo, birrificio di Caprino Veronese (Vr) che ogni anno si ispira al miglior luppolo italiano, raccolto fresco e impiegato il giorno seguente per la produzione. Quest’anno il protagonista è il luppolo Crystal, che dà vita alla W23 Crystal, birra a bassa fermentazione chiara e leggera, con intense note di malto, miele, fiori, pane appena sfornato, e la tipica e delicata sensazione amaricante. Il sorso è piaciuto tanto da valerle la medaglia d’oro al concorso nazionale Birra dell’Anno Harvest Beers, organizzato da Unionbirrai in collaborazione con Italian Hops Company.

K-Presepe & Co. con Birra Kbirr

Kbirr è la Birra che parla napoletano: è buona, complessa ma insieme facile da assaporare. E per Natale si veste a festa: K-Tubb è un astuccio regalo con all’interno una bottiglia da 75 cl che si trasforma in lampada. K-Sound è una cassetta regalo a forma di radio con all’interno due bottiglie da 75 cl e che si trasforma in speaker bluetooth. K-Presepe contiene sei bottiglie da 33 cl che diventano un presepe, dotato anche di illuminazione led. Ricicla ‘o Tapp è un astuccio regalo con tappo apribottiglie, il cui contenitore servirà a raccogliere tutti i tappi a corona usati. Infine la Cassetta Premium, cassetta regalo serigrafata con tre bottiglie da 75 cl.

Nöel Orange & Cacao di Birra Baladin

Cioccolato, arancia, note di frutta secca e di malto tostato. Quest’anno Nöel, la birra scura natalizia di Baladin, si rinnova con una ricetta dalla speziatura golosa, che si ispira ad alcuni dei profumi più rappresentativi del Natale. Una coccola per tutti quegli appassionati che alla birra non direbbero mai di no, neanche con il dessert. È proprio con i dolci, infatti, l’abbinamento ideale, dai grandi lievitati tradizionali alle torte al cioccolato, ma anche biscotti alla cannella e allo zenzero. Così, il birrificio cuneese ha pensato anche al panettone, predisponendo un kit che combina Nöel Orange & Cacao al Beermouth, lo speciale vermouth a base di birra di Baladin.

Winter Beer di Theresianer

A Natale Theresianer brinda con la Winter Beer, la profumata doppio malto perfetta per le feste. Corposa e speziate, dai profumi di frutta secca e cereali tostati, Winter Beer è una birra non filtrata ad alta fermentazione, ideale per gli abbinamenti con gusti decisi, come cioccolato fondente o formaggi a media e lunga stagionatura. La confezione si ispira ai colori e al fascino irresistibile delle Dolomiti in inverno, con un’illustrazione dallo stile minimale. Perfetta anche da gustare da sola, di fronte al caminetto.

Chocotale di Orso Verde

Una favola di Natale al gusto di cioccolato: questo il gioco di parole racchiuso nel nome di Chocotale (tale, racconto), questa la poesia racchiusa nel suo sapore. La Doppelbock a bassa fermentazione con purea di pere Williams e grue di cacao che il birrificio artigianale L’Orso Verde ha realizzato per le festività è abbellita da un’etichetta che raffigura un paesaggio colorato, onirico e ricco di golosità. Un quadro che si apre come una porta per un mondo magico, dove regna il profumo del Natale: è quello sprigionato da questa birra, con note di caramello, pera, canditi, polvere di cacao e nocciola, che si ripresentano al palato accompagnate dai sentori dei tipici dolci natalizi.

Ca’ del Brado, Anniversario 2023

È la birra che celebra il compleanno della cantina brassicola Ca’ del Brado di Rastignano, in provincia di Bologna. Questa ricorrenza avviene in inverno e la birra Anniversario 2023 nasce proprio questo dicembre con l’intento di essere un progetto ancora una volta unico, come negli anni precedenti. Giunti al settimo, Anniversario 2023 è una sour ale in collaborazione con Frui Kombucha. A seguito di affinamento in botte per un anno con brett Lambicus e ambiente microbico della cantina, ha effettuato un blend al venti per cento con kombucha alle more di rovo e bacche di sambuco raccolti sulle colline circostanti. In abbinamento, in Panettone Brado, in collaborazione con Forno Calzolari.

Magnus del birrificio Doppio Malto

Le feste si avvicinano ed è tornata Magnus, la birra speciale pensata dai mastri birrai di Doppio Malto e premiata con la medaglia d’oro nella categoria “birre ambrate e di ispirazione tedesca” alla diciassettesima edizione di “Birra dell’Anno”, il concorso brassicolo promosso da Unionbirrai. La sua veste elegante rimanda alle atmosfere natalizie, ma si presenta anche come il regalo perfetto da stappare durante ogni tipo di celebrazione. Il mix di ingredienti con cui è realizzata sprigiona un intenso profumo evocativo di caffè, cioccolato e tabacco; nota speciale la liquirizia di Calabria Dop, elemento tradizionale che aggiunge un sentore deciso e pieno. Il colore è ambrato, ha una buona limpidezza e un’abbondante schiuma di colore avorio, compatta e durevole. Per il suo gusto intenso e per via del carattere alcolico, la Magnus si presta per accompagnare piatti di carne ma anche a fine pasto con i dolci. È disponibile in due formati, da 75 cl e da 150 cl, ed è acquistabile in tutti i locali Doppio Malto in Italia e all’estero e sull’EHI!-Commerce del birrificio.

Gattinara di Paride Iaretti

Lasciare le Langhe per tornare nel nord del Piemonte laddove la storia del Nebbiolo affonda le sue radici nel Cinquecento, quando il cardinale Mercurino Arborio, Gran Cancelliere di Carlo V, introdusse il Gattinara nelle più importanti corti europee. Oggi, tra le cantine più dinamiche c’è quella di Paride Iaretti, che il Gattinara propone in tre versioni: Riserva, Pietro (omaggio al padre) e, ultimo arrivato, il cru Valferana. Bottiglia quest’ultima il cui contenuto regala al palato un’elegante sapidità dalle sfumature ferrose. Per un vino che, pur pronto da subito, ha grandi potenzialità di invecchiamento.

Alberelli di Giodo

Carlo Ferrini è uno degli enologi che più ha segnato, e continua a farlo, il mondo del vino toscano. Ora però, di tanto in tanto, lascia la sua tenuta di Montalcino per salire le pendici dell’Etna. Solo che lo fa un po’ troppo, visto che il suo Carricante non può fregiarsi della denominazione Etna Doc proprio per l’altitudine delle sue vigne. Ma questo è un non problema, perché l’eleganza del suo sorso, in perfetto equilibrio tra salinità e mineralità, ha un’impronta riconoscibile e tutto fuorché invadente. Il problema, semmai, è la quantità, perché il numero delle bottiglie arriva solo a sfiorare il migliaio.

Masciarelli Tenute Agricole

Per questo Natale, Masciarelli Tenute Agricole presenta la limited edition del suo vino più iconico: il Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Villa Gemma 2018. La preziosa bottiglia, che porta la firma dell’artista Agostino Iacurci, è frutto del Masciarelli Art Project, l’iniziativa che coinvolge importanti artisti nel wine resort di famiglia al fine di creare un’installazione site specific e una speciale etichetta per il vino di casa Masciarelli per eccellenza. Una luna grafica tra due totem, rosso e viola, che raffigurano un ibrido tra la pianta della vite e una figura antropomorfa, in omaggio all’alleanza tra essere umano e natura. Elegante e dalla grande personalità, il Montepulciano Villa Gemma esprime già al naso tutta la sua carica espressiva, con sentori di ciliegia, mora e vaniglia. Dodici mesi di affinamento in barrique di rovere francese evidenziano note speziate di cacao, pepe nero e liquirizia a fianco di frutti rossi maturi e frutta secca. Si abbina con importanti secondi di carne e selvaggina o con formaggi stagionati, ma sa stupire se accompagnato a dessert a base di cioccolato fondente.

FM333 di Montelvini

Montelvini è una delle realtà vitivinicole più dinamiche nel panorama italiano, con sede a Venegazzù (Tv), nel cuore della Docg Asolo Montello. Per Natale, il prodotto di punta è l’Asolo Prosecco Superiore Docg Brut Millesimato “FM333”, il cui nome nasce dall’unione dell’acronimo di “Fontana Masorin”, la storica tenuta di proprietà dell’azienda che ospita le uve destinate alla produzione del vino, con la sua altezza sul livello del mare. Al palato si presenta imperioso, minerale, vivace per poi allargarsi in una esplosione gustativa di lunghissima persistenza, nella quale si ritrovano le sensazioni olfattive oltre ad accenni di papaia ed ananas. Perfetto per l’accompagnamento con crudità di pesce, frutti di mare al vapore e pietanze mediterranee.

Gaston Burtin

Durante il periodo natalizio, le bollicine sono una presenza imprescindibile sulle nostre tavole e lo Champagne, da sempre, rappresenta la massima espressione di questa categoria. L’eleganza e la discrezione incarnano lo stile distintivo degli champagne di Gaston Burtin, azienda di Épernay distribuita in Italia grazie a Le Tenute del Leone Alato. La gamma di champagne dedicata al suo fondatore, “Hommage à Gaston Burtin”, è composta da quattro distinte referenze: Brut, Brut Rosé, Blanc de Blancs 2017 e Brut 2014. Ogni cuvée rivela il proprio carattere, unitamente all’espressione del terroir di riferimento, per regalare un ricordo e un’esperienza di degustazione indimenticabili. Hommage à Gaston Burtin Brut è un assemblaggio di tre delle storiche varietà di uve dello Champagne: il 39 per cento di Pinot Meunier, il 24 per cento di Pinot Noir e il 37 per cento di Chardonnay. Il risultato è una bollicina versatile ed elegante, caratterizzata da note dolci di miele e pasticceria, unite ad aromi fruttati.

Toni Prosecco Valdobbiadene Superiore Cartizze Docg V8+

Da oltre un decennio, V8+, parte del progetto de Le Tenute del Leone Alato, si fa portavoce della cultura secolare del Prosecco attraverso uno storytelling informale, inclusivo e democratico che si fonda sui valori di autenticità, qualità e innovazione. Questo messaggio è trasmesso attraverso le sue bottiglie “parlanti”: a ciascuna etichetta corrisponde un nome proprio, ma anche un colore distinto e un carattere definito, e ogni capsula contiene una breve frase che suggerisce le caratteristiche del prodotto. La proposta natalizia di V8+ mette in risalto Toni, il Prosecco Valdobbiadene Superiore Cartizze Docg ideale per i palati più esigenti e per coloro che ricercano complessità ed eleganza. Toni è il risultato di uve Glera raccolte a mano sulle pendici di una singola collina nel comune di Valdobbiadene, un territorio divenuto un’icona nella tradizione vitivinicola veneta. La versatilità unita alla sua morbidezza lo rende ideale per l’aperitivo o per accompagnare a piatti a base di pesce e, grazie alla sua fragranza, anche dessert raffinati, come una pavlova ai frutti rossi, macaron al lampone o una bavarese alla vaniglia.

Frescobaldi

Box Frescobaldi Leonia Pomino Brut Millesimato – Metodo Classico 2018 per un Natale Audace e raffinato. Il box natalizio si presenta in una preziosa scatola oro con all’interno una Bottiglia Frescobaldi Leonia Pomino Brut Millesimato e due raffinati calici per brindare alle feste. Leonia Brut 2018 rappresenta la pura espressione di questa grande annata al Castello Pomino. Alla vista si presenta di un bel giallo paglierino brillante, le bollicine costituiscono delle catenelle talmente sottili da accarezzare il palato. Il bouquet all’inizio è dominato da note di cedro e di bergamotto, mentre alla fine sentori di frutto della passione si fondono con le note floreali di iris, di acacia e di zagara.

Le Manzane

La cantina trevigiana celebra le festività con il nuovo Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry disponibile dal 1 dicembre. Parte del ricavato sarà devoluto alla onlus Unico1 dell’ex calciatore Diego Murari per aiutare i bambini malati a ritrovare la voglia di sognare. Il Prosecco Solidale 2023 è prodotto con l’uva raccolta lo scorso 10 settembre dai cinquecento aspiranti vignaioli che hanno partecipato alla dodicesima edizione della Vendemmia Solidale, per aiutare i bambini malati a ritrovare la voglia di sognare.

Lungoparma

Oro99 è il classico per eccellenza nella produzione di vini spumanti e si caratterizza per il colore giallo paglierino tendente al verdognolo, dal profumo intenso, fruttato, leggermente aromatico. Il perlage ha una ottima persistenza. Con il suo gusto intenso e morbido, è perfetto per l’aperitivo, ma al contempo accompagna molto bene carni bianche, pesce e formaggi. Disponibile nel formato 75 cl e Magnum.

Tassoni

Il Distilled Dry Gin Superfine Tassoni rappresenta la nuova frontiera del gin e viene distillato in antichi alambicchi in rame, utilizzati da Tassoni fin dal 1872. È composto da nove botaniche: scorza di cedro diamante, foglie di fico, foglie di alloro, bacche di ginepro, semi di coriandolo, scorza di bergamotto, radici di angelica, boccioli di rosa centifolia e rizomi di iris. Viene proposto in una preziosa bottiglia contraddistinta dal pattern a buccia d’agrume distintivo di Tassoni. Disponibile nei migliori locali e sulla piattaforma e-commerce Enoteca Lunelli, il Distilled Dry Gin Superfine Tassoni rappresenta lo spirit ideale per preparare, insieme alle Toniche Tassoni, il Gin Tonic.

Monkey47 Distiller’s Cut

Gli appassionati di gin hanno un appuntamento imperdibile che si ripete puntualmente ogni anno. Monkey47, brand della Black Forest Distillery, è solito lanciare una nuova limited edition con il nome di Distiller’s Cut, a cui aggiunge un ingrediente inedito, raro o prezioso, alle 47 botaniche della sua classica ricetta del distillato di ginepro. Quest’anno è il turno di Acer Saccharum della Cosman & Webb Farm, sciroppo d’acero canadese che contribuisce a dare un tocco speziato e avvolgente allo spirito. L’etichetta si arricchisce di colori caldi e di una fascetta con la bandiera del Canada.

Gin Brulé Distilleria Elettrico

Lo spirito delle feste è racchiuso nella speciale bottiglia di Gin Brulé, referenza lanciata dalla Distilleria Elettrico di Livorno. Alla base della ricetta ci sono le classiche botaniche utilizzate per una delle bevande spiritose più celebri dell’inverno – il vin brulé – che, invece di essere immerse nel vino ad alta temperatura, vengono infuse in alcol puro, insieme alle immancabili bacche di Ginepro. Ideale da degustare insieme a pandori e panettoni, questo gin è un regalo natalizio perfetto, grazie all’etichetta artistica disegnata dall’illustratore Alfredo del Bene, in arte The Animismus.

Monkey Shoulder

Se siete tra quelli che hanno l’angolino degli alcolici un po’ nascosto in casa, piuttosto che un carrellino degli spirits, Monkey Shoulder è il classico prodotto versatile che è bene tenere a portata di mano. Un whisky facile da capire, di giusta gradazione, realizzato combinando tre single malt dello Speyside, maturati in barili di ex-bourbon provenienti dalle tre distillerie di Dufftown di proprietà della William Grant & Sons: Glenfiddich, Balvenie e Kininvie. Ogni edizione è prodotta in small batch, con una miscela selezionata di volta in volta dal master distiller di famiglia, Brian Kinsman.



Sabatini Gin

Per Natale Sabatini Gin propone una drink list di quattro cocktail dedicata alla nuova limited edition Sabatini Gin Venezuela, ispirata al celebre cacao del Sud America, che in questo prodotto si fa ingrediente principe. Creato in collaborazione con il Master Distiller Charles Maxwell, questa edizione limitata conferisce un gusto unico grazie all’infusione dei gusci delle fave di cacao in alambicco, recuperando e nobilitando un materiale di scarto per farli nota distintiva di un distillato dal sapore intenso e morbido.

Elephant Gin

Nell’anno del suo decimo anniversario, Elephant Gin presenta due nuovi prodotti in vista del Natale: Elephant Gin Negroni, che rende omaggio al classico aperitivo della mixology italiana, è un cocktail preparato con parti uguali di Elephant Aged Gin, vermouth e bitter e deve il suo carattere forte e leggermente affumicato ai sei mesi di invecchiamento in botti di rovere. Il nuovo Elephant Gin Coffee Liqueur unisce tre anime: Elephant Aged Gin, caffè etiope cold brew e un distillato di caffè con note di zucchero di canna, torrone e mirtillo rosso. Prodotto a partire dalla distillazione sottovuoto, si caratterizza per un profilo equilibrato e raffinato che armonizza sapori dolci e intensi, con caratteristiche uniche e un finale corposo.

Sgrappa Limited Edition

Natale è in bianco e nero per Sgrappa, la grappa rivoluzionaria nata dalla sfida tra la creatività di Maurizio Cattelan, Paolo Dalla Mora e Charley Vezza, che lancia la sua prima limited edition. Una bottiglia su cui sono impresse illustrazioni dallo stile retrò dedicate al mondo della mixology, per sottolineare la vocazione del distillato a unirsi con altri ingredienti di qualità. Il tutto completato dal gesto artistico di Cattelan, che dall’interno della bottiglia si proietta sulla sua superficie esterna, per un risultato ancora più irriverente.

Grappa Nonino Monovitigno® Moscato

Per un regalo speciale o semplicemente a chiusura di un pasto degno delle feste, la Grappa Nonino Monovitigno® Moscato è una scelta perfetta: elegante, aromatica, morbida e sensuale con sentore di rose, salvia e vaniglia, è ottima in purezza o in abbinamento al cioccolato o ai dolci alla frutta, ma anche come ingrediente principale di fantastici cocktail. È anche un modo perfetto per celebrare i cinquant’anni della rivoluzione della Grappa segnati dalla nascita del Monovitigno® Nonino.

Storie Di Vitigno di Mazzetti d’Altavilla

Quale grappa scegliere? L’indecisione non è più un problema con questa nuova confezione che racchiude in un unico pack l’assortimento completo delle grappe piemontesi di singolo vitigno della Collezione di Mazzetti d’Altavilla. Una selezione ampia, dal secco all’aromatico, dal giovane all’invecchiato, la Piccola Degustazione Collezione Storie Di Vitigno consente di esplorare l’universo di sfumature variegate dei più nobili vitigni del Piemonte. La pratica “ruota della grappa” consente di trovare facilmente le caratteristiche di ciascun distillato per selezionare in ogni occasione il più adatto.

Vaca Mora Riserva di Poli

Un fine pasto da intenditori con l’amaro Vaca Mora Riserva di Poli. Un’edizione limitata di 4.125 bottiglie numerate, una versione speciale dello storico amaro elevata un anno in barrique: Vaca Mora è un prodotto cui è strettamente collegata la nascita della Distilleria Poli, 125 anni fa, e viene ancor oggi preparato mettendo in infusione sedici erbe e spezie secondo la ricetta del fondatore Gio Batta Poli.

Amara Agricolo Special Edition

Il celebre amaro siciliano realizzato con scorze di arancia rossa di Sicilia, per Natale annuncia l’edizione speciale Amara Agricolo, un liquore infuso con una botanica autoctona. Si tratta della ginestra dell’Etna che, per Amara, rappresenta un modo simbolico per ringraziare gli agricoltori che da quattro generazioni aiutano a prendersi cura della campagna la famiglia del fondatore, Edoardo Strano. Gli intenditori che non vogliono lasciarsi scappare questa chicca alcolica dovranno affrettarsi a ordinare la propria bottiglia: la produzione è limitata a sole tremila bottiglie.

Pernod Ricard Italia

Dalle tinte ambrate, con sfumature tra il miele e l’oro, 207 Amaro Locale, il nuovo amaro di Pernod Ricard Italia, presenta sentori erbacei e freschi, con toni agrumati. Al palato abbraccia prima i sentori dolci e profondi, per poi chiudersi in una nota balsamica. Da gustare liscio freddo per esaltare il sapore più balsamico e amaricante, o con qualche cubetto di ghiaccio per godersi la nota più dolce e gourmand dello zafferano, è anche pensato da bere in purezza.

Fernet Branca Special Pack

È Natale, e Fernet-Branca si veste a festa con una confezione regalo che, oltre alla bottiglia, include anche un bicchiere da collezione. Il nuovo special pack incarna un’anima pop e insieme raffinata, con una rivisitazione bellissima del manifesto pubblicitario del 1920 che ha come protagonista il coccodrillo. Coccodrillo che, come da sempre si racconta, ha mangiato troppo, ma questa volta non piange le sue proverbiali lacrime: sfoggia una bottiglia di Fernet-Branca, rimedio perfetto per digerire al meglio, e può finalmente ridere perché sa che può proseguire la festa senza pesi sullo stomaco.

Yamazakura Blended Special Pack

Yamazakura Blended Special Pack è un regalo che arriva dal Giappone: una confezione che racchiude il grande classico di Yamazakura e sei pietre per raffreddare il Whisky senza correre il rischio che si annacqui. Un blended dall’anima gentile: invecchiato in botti ex-Bourbon, rappresenta al meglio lo stile e il know-how della distilleria. I suoi profumi sottili vanno dal sambuco al toffee, con un tocco salmastro sullo sfondo, mentre al palato pera, cereali, vaniglia e agrumi lasciano spazio a un finale intrigante e persistente.

Prince d’Arignac Xo

Ha il colore caldo dell’ambra e il profumo della frutta fresca e della vaniglia: Prince d’Arignac Xo, invecchiato per più di dieci anni in botti di rovere, sa coniugare rotondità e vivacità, coronandole con la persistente dolcezza di un lungo finale. È un regalo perfetto per chi ama i sapori di Francia, e per chi vuole chiudere i pranzi delle feste con un tocco elegante.

Don Julio

Don Julio 1942, tequila cento per cento agave blu, top di gamma del brand più venduto a livello globale, una referenza super-premium nata per le grandi occasioni che vuole diventare per il Natale 2023 non solo il regalo ideale per tutti gli amanti del lusso e dell’eleganza, ma anche il distillato d’elezione di tutti i migliori brindisi delle festività. Don Julio 1942 è un tequila invecchiato minimo ventiquattro mesi che porta il nome del suo creatore e celebra l’anno di fondazione del brand. Perfetto da gustare in purezza per apprezzarne il ricco profumo, al palato porta sentori di rovere, vaniglia e agave tostata con un finale lungo e persistente.

Rum Zacapa e Carlo Cracco

Il pregiato distillato guatemalteco e il celebre chef si ritrovano a tavola per celebrare le festività̀ con un’edizione limitata, un regalo perfetto da condividere e mettere sotto l’albero che racchiude in un elegante pack una bottiglia di Zacapa Centenario 23 e uno speciale panettone firmato Carlo Cracco. Le note di uno dei rum più apprezzati del mondo incontrano il dolce icona del Natale rivisitato con glassa al cioccolato fondente, ciliegie e mandorle. La limited edition Carlo Cracco x Zacapa è disponibile sull’e-shop dedicato.

Baileys

Baileys Original Irish Cream si presenta all’appuntamento con le festività per portare la sua

vellutata dolcezza in ogni occasione. La celebre crema al whiskey numero uno in Italia, ideale per il dopo pasto per un consumo liscio, con o senza ghiaccio, unisce whiskey irlandese e deliziosa crema di latte insieme a baccelli di vaniglia e semi di cacao.