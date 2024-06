Pubblichiamo l’appello di cinquecento personalità nordamericane ed europee, del mondo accademico, militare, culturale e politico in cui chiedono ai Paesi della coalizione di Ramstein, a partire da quelli che finora sono stati più parsimoniosi, di aumentare considerevolmente, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, gli aiuti militari all’Ucraina.

Gli aiuti militari bilaterali all’Ucraina da parte di alcuni Stati europei rimangono estremamente modesti. Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Lussemburgo e Francia sono tra i membri più parsimoniosi della coalizione di Ramstein. Così facendo, approfittano della generosità degli alleati, voltano le spalle alle passate ambizioni di leadership e minano la coesione europea. Gli aiuti militari bilaterali di Danimarca (3,5 miliardi), Norvegia (3,6 miliardi) e Paesi Bassi (2,5 miliardi) superano quelli di Francia, Italia e Spagna. Gli Stati Uniti hanno contribuito con quarantaquattro miliardi di euro, la Germania con diciassette miliardi e il Regno Unito con oltre sei miliardi.

L’economia di guerra già auspicata dal presidente della Repubblica francese nel giugno 2022 non si è concretizzata. Sebbene la produzione di obici Caesar sia stata raddoppiata, la produzione di proiettili da centocinquanta mm, considerata prioritaria, non supera le tremila unità al mese, anche se il fabbisogno mensile dell’Ucraina ammonta a centinaia di migliaia di unità. Mentre il volume degli aiuti militari da parte di tutti i Paesi della coalizione di Ramstein ha raggiunto il livello più basso da tempo, pari a un miliardo di euro al mese, la Russia ha aumentato del sessantotto per cento il bilancio per la difesa, portandolo a centosei miliardi di euro. A fronte di un bilancio della difesa ucraino di quarantatré miliardi di euro.

In questo quadro, il dibattito tra i sostenitori dell’aiuto «per tutto il tempo necessario» e quelli della fornitura di «tutto ciò di cui l’Ucraina ha bisogno per vincere il più rapidamente possibile» appare obsoleto. Sarà necessario fare entrambe le cose: fornire armi in quantità e qualità da un lato, e nella durata dall’altro. Un segnale forte, emblematico di un sostegno qualitativo e quantitativo a lungo termine, dovrebbe essere dato innanzitutto dai Paesi che finora sono stati i più parsimoniosi.

Quattro squadroni di Rafales per l’Ucraina

Se, come ha dichiarato l’amministratore delegato Eric Trappier, Dassault Aviation è in grado di raddoppiare la propria capacità produttiva, la Francia potrebbe fornire rapidamente all’Ucraina due squadriglie di Rafales (ventiquattro velivoli) come aiuto militare bilaterale e, con l’accordo degli altri Stati membri dell’Unione europea, altre due squadriglie nell’ambito del Fondo europeo per la pace (Fep). Costo: circa cinque miliardi di euro.

Ottanta elicotteri d’assalto italiani NH90

Scommettiamo che Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, non mancherebbe di raccogliere la sfida per raddoppiare la capacità produttiva dell’NH90, consentendo all’Italia di fornire rapidamente una quarantina di elicotteri d’assalto e, sempre con l’accordo degli altri Stati membri dell’UE, un’altra quarantina nell’ambito del Fep. Costo: circa 3,5 miliardi di euro. Questi forti segnali incoraggerebbero senza dubbio altri Paesi della coalizione a fornire centinaia di missili Patriot, Atacms, Taurus e Storm Shadow, oltre a 150 F-16 in aggiunta ai sessanta già previsti.

Come ha dimostrato ancora una volta il Memorandum di Budapest, il più delle volte le garanzie di sicurezza non valgono il prezzo della carta su cui sono stampate. L’unica vera garanzia di sicurezza che possiamo offrire all’Ucraina oggi è la fornitura di armi in quantità e qualità sufficiente. Domani, «subito dopo aver vinto questa guerra», l’Ucraina sarà, come ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, «parte della Nato».

Firmatari

