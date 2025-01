Se stavate cercando una lista di consigli alimentari per sportivi o, viceversa, una guida sui luoghi in cui gustare della buona cucina comodamente seduti a tavola, avete sbagliato pagina. Qui troverete piuttosto dei suggerimenti sui modi più dinamici di godere dell’ottimo cibo, con degustazioni itineranti, quando è necessario spostarsi (correndo, sciando, pedalando) per raggiungere diverse stazioni del gusto, oppure luoghi esclusivi in cui il fine dining è complementare a un’esperienza interamente incentrata sullo sport.

Il gusto della montagna tra le vigne o sugli sci

Dopo il Delicious Trail Dolomiti che si svolge ogni anno a settembre e il Valtellina Wine Trail in novembre, ad accompagnare con gusto la stagione sciistica dell’Alta Badia (Trentino-Alto Adige) ci pensa il progetto Sciare con gusto, che si svolge ormai da undici anni, da metà dicembre fino a marzo. La rassegna enogastronomica si apre con Gourmet Skisafari (un tour culinario sugli sci per incontrare diversi chef stellati, italiani e non, presso i rifugi aderenti all’iniziativa) e prosegue con il Wine Skisafari – De dl vin e Sommelier in pista (in collaborazione con il Consorzio Vini e l’Associazione Sommelier Alto Adige): due esperienze enologiche che permettono di degustare diversi pregiati vini altoatesini sugli sci, spostandosi da un rifugio all’altro in compagnia di una guida e di un sommelier esperto per scoprire le caratteristiche dei vini proposti, le loro peculiarità e abbinamenti.

Emilia-Romagna per gli amanti delle due ruote tutto l’anno

Per chi non si spaventa all’idea di pedalare anche con le temperature più rigide, sono molti i tour enogastronomici in e-bike o bicicletta che, anche in inverno, permettono di conoscere le eccellenze di un territorio spostandosi in modo slow e green. Tra i luoghi di elezione per questo tipo di esperienza c’è l’Emilia-Romagna, con la sua Food Valley che si sviluppa attorno a Parma e tanti percorsi pensati apposta per toccare tutti i siti più interessanti dal punto di vista delle eccellenze culinarie (e non solo) che la zona ha da offrire. Il più importante è la Food Valley Bike, un percorso di circa ottanta chilometri che costeggia il Po e unisce Parma a Busseto, passando per i luoghi in cui si producono molte tipicità della regione, alle quali sono dedicati diversi tratti del tragitto: la Ciclabile della Pasta, la Ciclabile dell’Anolino, la Ciclabile del Tortel Dols e la Ciclabile dei Salumi, che attraversano i luoghi in cui nascono la Spalla Cruda di Palasone, il Culatello di Zibello, la cioccolata e i ciccioli di Roccabianca, la Spongata, dolce tipico della terra d’origine di Giuseppe Verdi.

Più a Est, verso la costa adriatica, si estende la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, che permette di viaggiare nel tempo toccando luoghi dall’eredità antica come le numerose cantine vitivinicole, frantoi, agriturismi, ristoranti, botteghe artigiane e borghi storici e di sperimentare qui il gusto del cibo, del vino e dell’ospitalità romagnoli.

Tra questi c’è la cantina Enio Ottaviani (a San Clemente di Rimini, nell’oasi naturale del fiume Conca), un’azienda di famiglia da sempre dedita a produrre un vino sapido e minerale come il territorio da cui proviene, ma soprattutto un vino «fatto per gli amici» e pensato per esaltare il valore della convivialità e della gioia di stare a tavola, che qui si rinnova generazione dopo generazione.

Altra realtà da visitare è l’Azienda Agricola Fiammetta (a Croce di Montecolombo, un paesino a 250 metri s.l.m., circondato da vigne, uliveti, rocche e castelli medioevali e con una splendida vista sul mar Adriatico), che produce vini biologici (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Montepulciano, Chardonnay, Pignoletto, Trebbiano) «fatti in famiglia», rispettosi della natura, ma anche olio extravergine bio, aceto di monovitigno Sangiovese bio, grappa di Sangiovese e nocino, ma soprattutto organizza diverse attività per i visitatori: dalle visite alle vigne ed alla cantina con degustazione vini e prodotti tipici, alle escursioni guidate in mountain bike, dagli spuntini e merende per ciclisti, all’esperienza della vendemmia e della spremitura con i piedi nei tini. In più offre anche la possibilità di soggiornare nei due appartamenti attigui alla cantina.

A cavallo tra le Langhe e il Monferrato

Per rendere ancora più romantica una gita nel paesaggio invernale del Piemonte, niente di meglio di un’escursione a cavallo con degustazione di prodotti tipici. Le opzioni sono numerose, così come le associazioni che organizzano questo tipo di attività: tra queste c’è Equituirsmo Monferrato, che propone esperienze di enogastronomia a cavallo a Passerano Marmorito (Asti) e Cambiano (Torino), alla scoperta delle tipicità della zona come la storica “merenda sinoira”, una sorta di spuntino sostanzioso originariamente fatto dai contadini tra il tardo pomeriggio e l’ora di cena, e ancora oggi riproposta dai locali come momento conviviale, ideale per rigenerarsi dopo la cavalcata nel verde.

Con SlowDays ci si sposta invece nell’Alta Langa, dove i vigneti lasciano spazio ai boschi e ai pascoli, e dove le passeggiate a cavallo rappresentano un’occasione per stare a contatto con la natura incontaminata del territorio e per scoprire il piacere della sua cucina povera, varia e saporita, che bene si sposa con i vini robusti che qui vengono prodotti.

Asini, ciaspole e trekking nel Parco Nazionale d’Abruzzo

Visitabile in ogni stagione grazie al suo clima non eccessivamente rigido, il Parco Nazionale d’Abruzzo è accessibile gratuitamente e percorribile a piedi o, lungo alcune piste autorizzate, anche a cavallo, a dorso di mulo, in bicicletta, in canoa e, nel periodo invernale, con ciaspole e sci da fondo. Tra escursioni organizzate stagionalmente e personalizzabili in base alle proprie esigenze ci sono le gite a dorso d’asino con aperitivo a base di prodotti tipici e il trekking tra le Montagne della Duchessa con tappa nel birrificio artigianale Birra del Borgo, nel paesino di Borgorose, per degustare le birre locali in accompagnamento a un menu appositamente selezionato.

Quando la neve lo consente vengono organizzate anche le ciaspolate con degustazione in rifugio, secondo diversi itinerari: quello a Roccaraso parte da 1.400 metri di quota e prevede di attraversare un bosco di faggi secolari frequentato anche dai cervi, fino a raggiungere un rifugio in cui godersi un aperitivo a base di tagliere di salumi, formaggi, assaggi di arrosticini, pane e olio e un calice di vino, al caldo del focolare; quello di Campo Felice permette di scoprire gli angoli più belli e suggestivi dell’Altopiano delle Rocche, e di gustare, al rientro, una deliziosa polenta con salsiccia e puntarelle in un bellissimo rifugio di montagna. Infine quello di Passo Godi, a 1630 metri di altitudine, prevede di percorrere un facile sentiero con un panorama sulle più importanti cime del parco, immersi in un territorio frequentato da lupi e orsi, e di godere, al rientro, di un pranzo a base di polenta mista con salsiccia e funghi, zuppa di fagioli, porcini e tartufo, dolce, vino e acqua (con possibilità di menu vegetariano da chiedere sul posto).

Esperienze fine dining a bordo campo

Per chi vuole restare a bassa quota e vivere una vacanza estemporanea all’insegna dello sport e del buon cibo senza allontanarsi troppo da casa, ci sono innumerevoli sport-resort sparsi su tutto il territorio italiano. Partendo da Nord, spicca The Padel Resort di Como, il primo resort d’Italia che unisce sport, divertimento, benessere e business in un unico luogo, con una superficie di diciassettemila metri quadrati, undici campi da padel (di cui nove al coperto e due esterni), una palestra, un’area coworking e un boutique hotel con piscina e solarium. Anche qui non manca la possibilità di gustare dell’ottima cucina, grazie alla presenza di I Tigli Restaurant, Bistrot e Lounge Bar, dove lo chef Franco Caffara propone una cucina raffinata ma dal gusto pulito e riconoscibile, che attinge al meglio di tutto il repertorio di ricette nazionali reinterpretate in chiave contemporanea (con qualche omaggio al territorio lacustre e qualche excursus nella tradizione francese) e che, tanto nell’atmosfera sofisticata del ristorante, quanto nel concept più informale e versatile del bistrot e nel lounge bar, porta avanti un’idea del benessere in cui il cibo è inteso non solo come nutrimento per il corpo ma anche come cura dell’anima, sempre con l’obiettivo di far star bene le persone.

Per gli amanti del golf e delle bollicine c’è il Franciacorta Golf Club: immerso in ottanta ettari di verde tra boschi, laghi e vista sui vigneti, ha un legame molto stretto con il vino, che emerge fin dal nome dei tre percorsi dedicati alle diverse tipologie di Franciacorta (Brut, Satèn e Rosé). Ma anche il cibo non è da sottovalutare: vicino al campo da ventisette buche si trova infatti il Bistrò del Golf, dove degustare ogni giorno piatti raffinati e sempre nuovi, preparati con materie prime fresche e di qualità. Poco distante dal club infine, c’è la Strada del Vino di Franciacorta, che permette di attraversare borghi, abbazie e vigneti e di visitare le tante cantine della zona.

Per realizzare il sogno di giocare a polo circondati dalle bellezze naturali della Maremma c’è l’Argentario Polo Club, situato nell’unica piana del promontorio, tra coltivazioni di uliveti e vigneti, circondato da colline che formano uno stupendo anfiteatro naturale antistante alla baia. Oltre a ospitare tornei internazionali di polo che si svolgono durante i mesi estivi e corsi adatti a ogni livello di gioco, il club organizza anche attività nel territorio circostante, tra cui escursioni a cavallo nelle migliori aziende vinicole della zona. In più ospita al suo interno il ristorante La Vivienda, che propone una cucina dallo stile classico ispirata al patrimonio gastronomico italiano, ma con qualche sorpresa gourmet per i più curiosi e basata su materie prime freschissime e provenienti dai piccoli produttori locali.