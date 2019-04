Free Vax, viaggio in un asilo fai-da-te dove i bambini non sono vaccinati

«È ora che sulle vaccinazioni lo Stato garantisca la libertà di scelta. Io ho due bambini, uno è vaccinato, l’altro no». A parlare è una maestra e mamma di Porto Sant’Elpidio, Fermo, dove un anno fa dodici famiglie hanno deciso di non mandare alla scuola materna i loro figli per aprire quella che definiscono una «comunità». Uno spazio autogestito, come ne sono nati tanti in Italia dopo la legge Lorenzin, che accoglie più di dieci bambini tra i due e i cinque anni. Alcuni non sono mai stati vaccinati, altri, invece, hanno interrotto il ciclo vaccinale. «Il problema non è tanto tra i sì vax e i no vax», dice questa mamma, che vuole mantenere l’anonimato. «Come per ogni trattamento medico esiste il consenso informato, grazie al quale ciascuno è libero di curarsi o meno, anche per le vaccinazioni dovrebbe essere lo stesso», perché «prima d’immunizzare in massa bisognerebbe fare dei controlli mirati caso per caso».

Entrata in vigore oltre un anno fa, la legge Lorenzin ha aumentato il numero dei vaccini obbligatori da quattro a dieci per i minori dai zero ai 16 anni, vincolando così le iscrizioni alla scuola materna, primaria e secondaria. «Un provvedimento», dice questa mamma, «che ci ha portati a dare vita a una realtà completamente autonoma, che non ha assunto nessuna forma giuridica».

Mentre la Rete si è trasformata in una vera e propria arena dove, secondo uno studio italo-tedesco, pubblicato a luglio dell’anno scorso, i social network – in testa Facebook e Twitter – hanno contribuito a polarizzare l’ampio dibattito sui vaccini in due opposti schieramenti, oltre ai sì vax e ai no vax, in Italia ora si aggiungono anche i free vax, convinti che le vaccinazioni debbano essere il frutto di una scelta e non di un obbligo. Se quelli che si dichiarano nettamente contro i vaccini rappresentano appena l’1%, secondo l’Osservatorio Scienza, Tecnologia e Società, c’è una fetta di italiani, spesso composta anche da persone incerte o indecise, che sfiora l’8%. Persone e famiglie che s’informano generalmente su Internet, a cui amici o parenti hanno raccontato esperienze negative o che le hanno vissute in prima persona. «A causa del vaccino contro la pertosse», racconta la mamma marchigiana, «la mia bambina oggi soffre di problemi respiratori cronici, che sto cercando di curare con l’omeopatia. Tutte le famiglie che hanno aderito a questa comunità hanno almeno un figlio con problemi di salute».