Le piazze lo fischiano, e i selfisti lo trollano: Salvini non è più il Re Mida dei social

Qualcosa sta succedendo. È ancora presto per dire se è significativo o sono coincidenze, ma nelle ultime settimane il consenso attorno a Matteo Salvini ha cominciato a registrare delle flessioni. Non solo nei dati — secondo l’ultimo sondaggio Ixè pubblicato ieri sull’Huffington Post il gradimento del leader leghista è sceso di 3 punti — ma anche nell’efficacia della sua comunicazione. Per mesi tutto quello che toccava il ministro dell’Interno diventava oro, adesso sembra che non sia più così e, al netto delle condivisioni, dei “bacioni” e della solita costante inguaribile logorrea social, forse un po’ di cose stanno cambiando. Negli ultimi giorni diverse ragazze e ragazzi hanno usato la strategia del “selfie con il Capitano” per contestarlo. Dalle ragazze che si baciano per protestare contro le sue posizioni omofobe, a chi gli chiede dei 49 milioni di euro o del suo cambio di opinione sui meridionali. E lo fanno usando il suo strumento di disintermediazione preferito, il selfie. Sempre qualche giorno fa, a Forlì, mentre qualcuno si concentrava sulla trovata teatrale del discorso dal balcone di Mussolini, l’intera piazza lo stava contestando fischiandolo e dandogli senza troppi giri di parole del fascista. Sempre in quei giorni, a Torino, mentre gli account ufficiali divulgavano le solite immagini delle piazze piene, foto da altre angolazioni segnalavano una piazza — nemmeno tra le più grosse della città — per lo più vuota. Inoltre, è qualche mese che Laura Boldrini, una delle più bersagliate dalle propaganda leghista, vince la battaglia dei Like rovesciando gli attacchi concentrandosi sul documentato assenteismo lavorativo del ministro dell’Interno, lanciando l’hashtag #maquandolavori.

Sono primi passi di opposizione. È molto difficile che le elezioni europee di maggio non segnino un sostanziale trionfo della Lega (tutti i sondaggi la danno attorno al 30%, un risultato a tutti gli effetti straordinario). Ma se a queste manifestazioni di dissenso uniamo la congiuntura della ripresa economica che non arriva — e quando finirà la luna di miele la disoccupazione diventerà un fattore determinante per cui non si potrà più dare la colpa agli immigrati — il calo di fiducia del pragmatico elettorato di centrodestra da sempre diffidente verso i fannulloni e chi “crea problemi” come nel governo per “non fare le cose” (soprattutto non si dovesse risolvere con le dimissioni il caso Siri), possiamo dire che l’armatura che consideravamo inscalfibile che il consenso, l’effetto novità e una strategia comunicativa coi fiocchi avevano costruito attorno a Salvini, così inscalfibile non è.