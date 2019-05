Abbiamo paura dei migranti? Falso. La verità è che abbiamo paura di dover emigrare

Non c’è errore nel dire che la retorica anti-migranti si è diffusa a macchia d’olio in tutto il continente europeo. In Ungheria Viktor Orban si è fatto strada così per la sua rielezione, in Spagna l’estrema destra di Vox è salita al potere nelle elezioni regionali facendo leva sulla stessa tematica, e in fondo anche la Brexit è parzialmente guidata dall’ansia per i migranti. Per non parlare poi di casa nostra, dove Matteo Salvini ha praticamente fondato tutta la sua politica sulla lotta contro l’immigrazione. E senz'altro simili retoriche si accentueranno ancor di più durante queste settimane che precedono le elezioni del Parlamento Europeo, nonostante il numero di migranti in arrivo sia effettivamente diminuito nel corso degli anni (i rifugiati entrati in Europa nel 2018 sono stati “solo” 116,000, contro i 360,000 del 2016 e più di un milione nel 2015 - dati rilasciati da U.N. High Commissioner for Refugees).

Eppure, un studio pubblicato dall’European Council on Foreign Relations (ECFR) mostra che, mentre la retorica anti-migranti rimane estremamente diffusa, l'elettore medio ha tante altre preoccupazioni per la testa. Secondo i risultati del sondaggio pubblicato lo scorso mese, la maggior parte degli europei non considera l'immigrazione come la questione più importante in assoluto. Anzi, nella maggior parte degli Stati, problemi interni come la corruzione, il tenore di vita e l’occupazione lavorativa hanno un posto in prima fila negli interessi degli elettori.