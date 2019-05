Perché la produttività è il vero male dell’economia italiana (e no, l’Euro non c’entra nulla)

Ci avviciniamo alle elezioni europee e c’è una frustrazione diffusa: il dibattito economico in Italia è troppo disconnesso dai fatti. I pericoli di questa tendenza sono molteplici. Dal crescente supporto per politiche in realtà inefficaci, se non addirittura controproducenti, a quello identificato da Hanna Arendt: il suddito ideale del regime totalitario è l'individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso non esiste più. Il fact-checking è tra i migliori rimedi per la confusione fra realtà e finzione. In un nuovo ebook, dal titolo “Il malessere dell’economia italiana: una diagnosi in 47 grafici” guidiamo il lettore attraverso una selezione dei principali indicatori economici dagli anni ’80 a oggi, sempre ponendoli a confronto con quelli degli altri principali paesi occidentali. L’obiettivo è cercare di capire i fattori di debolezza strutturale del sistema economico italiano e dove abbiamo perso terreno nel corso degli ultimi anni.



Basta lasciar parlare i dati per confutare alcune narrazioni molto popolari. Le statistiche sulla spesa pubblica in Italia, cresciuta del 45 percento circa in termini reali e pro capite negli ultimi vent’anni, difficilmente si riconciliano con le tesi che spiegano la stagnazione economica con un presunto eccesso di austerità nella spesa pubblica. Anche l’euro c’entra ben poco con il malessere economico italiano. Secondo alcuni, la pistola fumante che dimostrerebbe la colpevolezza della moneta unica sarebbe il deterioramento della bilancia commerciale italiana iniziato con la sua introduzione. Peccato che, una volta tolte le importazioni energetiche dal conto, sparisca ogni segno di deterioramento. I prezzi di petrolio e gas, più che triplicati dal 1997 al 2008, sono determinati nei mercati internazionali e poco hanno a che vedere con la nostra competitività. Insomma, solo una coincidenza.

I dati sulla produzione industriale mostrati nel libro indicano invece la vera differenza rispetto a Germania e Francia: mentre nelle produzioni a basso valore aggiunto le loro industrie hanno sofferto come la nostra, ci hanno surclassato in quelle a più alto contenuto tecnologico. Nella manifattura ad alta tecnologia, dal 1992 al 2017 la produzione è diminuita del 5 percento in Italia, mentre è aumentata dell’84 percento in Francia e del 164 percento in Germania. Il fatto che l’Italia sia agli ultimi posti nelle classifiche sui livelli di istruzione, specialmente universitaria, è il vero ostacolo alla competitività della nostra manifattura in un’economia mondiale dove i paesi più avanzati devono specializzarsi nelle produzioni più sofisticate e innovative.