La sfida più grande: ecco il manifesto di Bernie Sanders per rifare la sinistra (e salvare gli Usa)

È un punto che ogni americano dovrebbe sostenere per il bene del Paese. È un punto che i giovani, in particolare, dovrebbero avere carissimo. Per la prima volta nella storia moderna degli Stati Uniti, una percentuale sensibile di ragazzi avrà un tenore di vita inferiore a quello dei propri genitori. È inaccettabile. I giovani non dovrebbero indebitarsi tremendamente per ottenere l’istruzione di cui hanno bisogno per una carriera che permetta loro di accedere alla classe media. Se c’è una ragione per impegnarsi politicamente, per i ragazzi, è questa.

Ma, a dire la verità, ci sono molte altre ragioni. I giovani vogliono e hanno bisogno di lavori soddisfacenti e ben pagati. Hanno bisogno di abitazioni a prezzo equo. Ci tengono molto a combattere il cambiamento climatico per creare un ambiente pulito. Credono fermamente al diritto delle donne di controllare il proprio corpo. Si oppongono con vigore al razzismo, al sessismo, alla xenofobia e all’intolleranza religiosa.

La realtà politica odierna è che un’alta percentuale di persone anziane e conservatrici si reca alle urne. I giovani, più progressisti, tendono a votare in numero molto minore. Le cose devono cambiare. I giovani sono il futuro di questo Paese. Devono farsi avanti e lottare per il loro futuro. Devono impegnarsi nella lotta politica. Aumentare l’affluenza al voto dei giovani deve essere una priorità del movimento progressista.

Stiamo facendo progressi anche sulla riforma del sistema penale. Non abbastanza velocemente, ma stiamo facendo passi avanti. Diversi anni fa, l’abominio del nostro sistema penale non era molto discusso. C’era una manciata di gruppi come Black Lives Matter, l’aclu e altri che si battevano duramente per porre fine a un sistema razzista che criminalizzava la povertà, ma la discussione era molto lontana da raggiungere i circoli politici mainstream.

Bene: grazie agli sforzi dei progressisti, anche questo è cambiato. Oggi, ad esempio, diversi Stati in tutto il Paese hanno compreso che la guerra alla droga è stata un orribile fallimento. Molti di questi stanno depenalizzando o legalizzando l’uso di marijuana. Alcune comunità stanno persino cancellando le fedine penali di persone un tempo arrestate per possesso di marijuana. Ma non si tratta solo della guerra alla droga. Si è sempre più consapevoli della folle ingiustizia di un sistema che permette che circa quattrocentomila americani siano oggi in carcere – in numero sroporzionato si tratta di persone di colore –, senza che siano stati condannati per alcun reato. Restano in prigione perché sono poveri e non si possono permettere di pagare la cauzione. Alla fine dell’agosto del 2018, lo Stato della California è diventato il primo nel Paese ad abolire la cauzione come condizione per il rilascio in attesa del giudizio. Non ho dubbi che altri Stati seguiranno presto. È un fatto di giustizia elementare, su cui lavorare con forza.

Oggi ci sono procuratori che vengono eletti pur non vedendo il proprio lavoro come un mandato per mettere sempre più persone in prigione. Piuttosto, vogliono ridurre la popolazione carceraria e trovare alternative all’incarcerazione. Inoltre, molti dipartimenti di polizia addestrano oggi i propri agenti a capire che la forza letale dovrebbe essere l’extrema ratio, non la prima risposta. In un momento in cui siamo ancora il Paese con il maggior numero di persone in prigione, c’è un enorme lavoro da fare per creare un sistema penale più giusto e umano. I progressi, comunque, vengono fatti e vanno accelerati.

Il presidente Trump crede di poter ottenere un meschino piccolo guadagno politico demonizzando gli immigrati. Non solo è dal lato sbagliato della giustizia e della decenza; è parte di una piccola minoranza. Grazie al duro lavoro fatto dai gruppi che sostengono la riforma dell’immigrazione e dalla comunità progressista, una vasta maggioranza del popolo americano sostiene oggi una riforma strutturale delle politiche migratorie e un percorso verso la cittadinanza per i dieci milioni di persone in questo Paese che sono irregolari. Recenti sondaggi mostrano che circa l’80% degli americani sostiene la protezione legale degli 1,8 milioni di giovani inclusi nel daca, o che potrebbero farne parte.

Sono rimasto molto deluso dal fatto che il Congresso non sia stato capace di approvare una legge che avrebbe protetto i giovani inclusi nel daca dalla decisione di Trump di chiudere questo programma. Molte di queste persone, che hanno vissuto in questo Paese per quasi tutta la loro vita, ora vivono nel terrore. Gli immigrati sono sotto violento attacco da parte dell’amministrazione Trump. Persino gli ispanoamericani nati qui sono presi di mira – solo perché non sono bianchi e vivono vicini al confine col Messico –, vengono privati dei passaporti e messi in lista per la deportazione. Da progressisti, non possiamo voltare loro le spalle. Insieme, dobbiamo fare ciò che il popolo americano vuole. Dobbiamo approvare una riforma strutturale delle politiche migratorie.

Il popolo americano è scioccato e disgustato dall’incredibile livello di violenza causata da armi da fuoco in questo Paese. Vogliono che si faccia qualcosa in proposito. Da un punto di vista politico, non è una questione difficile. In numero altissimo, tanto i possessori di armi quanto i non possessori, vogliono una legislazione sul possesso delle armi basata sul buon senso. Vogliono che si migliori il sistema dei controlli preventivi. Vogliono che si metta fine ai sotterfugi delle cosiddette fiere delle armi, che permettono di comprare armi a chi non dovrebbe possederne. Molti di noi vogliono mettere al bando la vendita e la distribuzione di armi d’assalto pensate per uccidere gli esseri umani.

Il popolo americano vuole che si agisca per la sicurezza, ma non ottiene nulla per una ragione e una ragione soltanto: l’Nra. Dobbiamo imparare la lezione dei coraggiosi studenti del liceo Marjory Stoneman Douglas di Parkland, in Florida, che si sono fatti avanti e si sono battuti, portando dalla loro parte la nazione. Dobbiamo sostenere candidati alla presidenza e al Congresso che rappresentino il popolo americano, e non l’nra, quando si tratta di legiferare sulle armi.

Se anche l’agenda progressista sta prendendo piede, dobbiamo continuare ad allargare le nostre vedute e cercare nuove idee che rispondano ai bisogni dei lavoratori in un’economia in rapida evoluzione. Nella nazione più ricca nella storia del mondo, ogni persona abile dovrebbe avere un lavoro ben pagato. Possiamo, e dobbiamo, raggiungere la piena occupazione. Nel lontano 1944, il Presidente Franklin Delano Roosevelt parlò del diritto di ogni americano di avere un lavoro. Era vero allora. È vero oggi.

Una buona occupazione non dà solo, a un lavoratore o a una lavoratrice e alla sua famiglia, un reddito adeguato, ma fa qualcosa di più. Dà significato alla vita. Permette di far pienamente parte della comunità. Troppi americani oggi finiscono nelle pieghe del sistema. Diventano alienati dalla società. Diventano pericolosi per gli altri o per se stessi, dandosi alle droghe, all’alcol, o arrivando persino al suicidio. Cosa ci dice il fatto che l’aspettativa di vita nel nostro Paese stia addirittura calando? Dare lavoro a tutti abbasserebbe il tasso di criminalità, migliorerebbe la salute mentale, creerebbe un più forte senso di comunità. Creerebbe un’America molto più sana e felice.

Un’economia in piena occupazione non è una proposta follemente utopistica. La verità è che oggi, in questo Paese, c’è un’enorme quantità di lavoro da fare. Ci servono milioni di lavoratori per ricostruire le nostre fatiscenti infrastrutture – strade, ponti, acquedotti, impianti di depurazione, aeroporti, ferrovie e abitazioni popolari. In un’epoca in cui il sistema dell’istruzione infantile è totalmente inadeguato, ci servono centinaia di migliaia di lavoratori per fornire istruzione di qualità ai nostri bambini. La nazione invecchia, e avremo sempre più bisogno di lavoratori che diano assistenza e cure adeguate a quanti di noi entrano nell’ultima fase della propria vita.

Quello che dovrebbe risultare chiaro a ogni osservatore politico è che oggi abbiamo un presidente e un Congresso repubblicani che, su ogni questione, fanno l’opposto di quanto vuole il popolo americano. È davvero una follia. La maggior parte degli americani vuole assistenza sanitaria per tutti. I repubblicani vogliono lasciare trentadue milioni di persone senza l’assistenza che hanno al momento.

Il popolo americano vuole che le grandi e profittevoli aziende comincino a pagare la loro giusta quota di tasse. I repubblicani hanno dato enormi sgravi fiscali ai miliardari e alle grandi aziende. Il popolo americano vuole aumentare il salario minimo a un livello che permetta di vivere. I repubblicani vogliono mantenerlo a 7,25 dollari l’ora o abolire completamente il concetto di salario minimo. Il popolo americano vuole che le università e i college pubblici siano gratuiti. I repubblicani vogliono tagliare le borse di studio federali, rendendo i college persino più costosi.

Il popolo americano vuole espandere i benefit della previdenza sociale. I repubblicani vogliono tagliarli. Il popolo americano vuole proteggere il diritto di scelta delle donne sull’aborto. I repubblicani vogliono un giudice della Corte Suprema che neghi questo diritto. Il popolo americano vuole affrontare il cambiamento climatico, tagliare le emissioni di carbonio e passare all’energia sostenibile. I repubblicani fanno gli interessi dell’industria dei combustibili fossili.

Gli americani vogliono legislazione di buon senso sul possesso di armi. I repubblicani offrono solo la loro vicinanza e le loro preghiere alle vittime delle sparatorie.

La rivoluzione politica si batte per l’idea, non così radicale, che il governo dovrebbe rappresentare tutte e tutti, e non solo i ricchi e potenti interessi particolari. Quell’obiettivo non sarà raggiunto a meno che noi non rivitalizziamo la democrazia americana portando milioni di persone in più nel processo politico. Come possiamo vedere dalla situazione attuale a Washington, non possiamo aspettarci che il governo attui delle politiche che rappresentino i lavoratori se i lavoratori non votano, non si impegnano in politica, non si battono per i propri diritti.

Una delle grandi battaglie in cui dobbiamo impegnarci è fare il possibile per aumentare l’affluenza al voto, specialmente tra i più giovani e i meno abbienti, perché più gente vota, più vincono i progressisti.

Chiaramente, i miei colleghi della destra repubblicana comprendono questa realtà tanto quanto me. Ecco perché hanno spinto la Corte Suprema ad abrogare parti sostanziali del Voting Rights Act del 1965, ed ecco perché i rappresentanti statali dei repubblicani cercano il più possibile di reprimere il voto – rendendo più difficile votare per i poveri, le persone di colore e i giovani. Invece di volere che più persone si impegnino nella nostra democrazia, il loro intero lavoro di riforma del voto serve a far votare meno persone. Ditemi se questa non è codardia politica.

Il nostro compito non è solo opporci alla repressione del voto e al disegno dei collegi elettorali volto a favorire i repubblicani che stanno minando la nostra democrazia. Dobbiamo andare verso la registrazione al voto universale. Chiunque abbia compiuto diciotto anni e sia un cittadino americano deve essere automaticamente registrato e deve poter votare. Fine della discussione. A nessuno Stato può essere concesso di negare questo diritto basilare. Dobbiamo anche rendere più facile per le persone recarsi alle urne, spostando il giorno delle elezioni durante il weekend e aumentando le possibilità di voto anticipato. E dobbiamo porre fine allo scandalo di milioni di persone a cui è negato il diritto di voto anche dopo che hanno scontato la loro pena, per lo più si tratta di persone di colore. Dobbiamo batterci perché negli Stati Uniti ci sia una delle affluenze più alte del mondo, non una delle più basse.

Negli Stati Uniti, l’essenza della nostra democrazia deve essere “una testa, un voto” – non deve dipendere da quanti soldi si abbiano. Ai miliardari non dovrebbe essere concesso di comprare le elezioni. I candidati dovrebbero vincere le elezioni in base alle loro idee e alla loro personalità, non in base alle dimensioni del patrimonio dei loro sostenitori. L’attuale sistema di finanziamento è corrotto, e la maggior parte degli americani, indipendentemente dalle proprie vedute politiche, lo sa. Il costo delle campagne aumenta sempre di più, e vediamo sempre più persone che si candidano “auto-finanziandosi”. Multimilionari e miliardari che si candidano a presidente, che corrono per il Senato, per la Camera, o per il governatorato. E i candidati che non sono essi stessi ricchi sono sempre più dipendenti dai comitati elettorali finanziati dai molto ricchi.

L’influenza del denaro nelle elezioni ha sempre avuto un impatto negativo sulla nostra democrazia. Ora le cose sono peggiorate. La disastrosa sentenza di maggioranza Citizen United va rovesciata, e dobbiamo passare a un sistema di finanziamento pubblico. Non possiamo permettere a una manciata di persone molto ricche di spendere cifre illimitate di denaro per eleggere chi protegge i loro interessi.

Negli ultimi due anni, Our Revolution, un certo numero di organizzazioni progressiste e io abbiamo lavorato molto duramente per eleggere candidati progressisti in tutto il Paese. L’elezione di Alexandria Ocasio-Cortez al Congresso ha attirato molta attenzione, ma lei non è certo l’unica vittoria che abbiamo ottenuto al Congresso. Oltre ad Alexandria, sono stati eletti nel 2018 anche forti progressisti come Rashida Tlaib, in Michigan, e Chuy García, in Illinois. Si uniranno a Pramila Jayapal, di Washington, e Nanette Diaz Barragán, della California, elette nel 2016 con il forte sostegno della comunità progressista.

Nel 2018 abbiamo anche raggiunto risultati straordinari nelle corse per il governatorato. Stacey Abrams, della Georgia, è stata a un passo dall’essere non solo la prima governatrice democratica della Georgia in sedici anni, ma anche la prima donna nera a diventare governatrice di uno Stato. Ben Jealous, del Maryland, alla sua prima candidatura, ha scioccato l’intero establishment democratico del suo Stato vincendo le primarie con una campagna dal basso. Anche lui ha mancato di poco l’elezione a governatore. Infine, Andrew Gillum ha fatto scalpore in Florida sconfiggendo un miliardario e tre multimilionari alle primarie democratiche per il ruolo di governatore.

In Pennsylvania, i progressisti hanno fatto un altro colpo vincendo le primarie per vice-governatore con John Fetterman, sindaco di Braddock. John è poi diventato vice-governatore e uno dei leader politici dello Stato. La verità è, comunque, che se pure il movimento progressista ha avuto buoni successi a livello congressuale e governatoriale, i nostri migliori risultati sono arrivati a livello locale. Grazie a tanto duro lavoro, Our Revolution ha aperto oltre seicento sezioni, in quasi tutti gli Stati del Paese, e ha portato centinaia di migliaia di nuove persone nel processo politico. Da un capo all’altro del Paese, incluse le zone più conservatrici, solidi progressisti hanno vinto decine e decine di corse per consigli scolastici, consigli comunali, consigli di contea, parlamenti statali e altre cariche locali.

Giovani, lavoratori, donne, persone di colore, membri della comunità Lgbt, persone che pochi anni fa non avrebbero mai pensato di impegnarsi nella politica elettorale, ora si stanno candidando – e stanno vincendo. Stanno cadendo barriere politiche che non verranno più alzate. La rivitalizzazione della democrazia americana è una cosa meravigliosa a vedersi ed è fondamentale per creare un futuro migliore per il nostro Paese.