Europee, primi exit poll: bene Verdi e Le Pen. Male Merkel e Macron

Fino alle 23 in Italia si potrà votare per le elezioni europee, che serviranno a rinnovare il Parlamento europeo. Ma in alcuni Paesi i seggi hanno chiuso e sono stati diffusi i primi exit poll. Marine Le Pen sarebbe in testa in Francia, superando lo schieramento del presidente Emmanuel Macron. In Germania, la Cdu è davanti, in netto calo rispetto alle elezioni precenti, ma il dato più interessante è il boom dei Verdi. in Ungheria, il partito di Orban avrebbe toccato il 56%.