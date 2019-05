Sinistra, l'ennesimo suicidio. E la prossima volta non ci sarà più nulla da dividere

Siamo alle solite: mentre da tutte le parti viene richiesta capacità di unire, mentre Salvini si mangia il Paese, mentre il PD riesce addirittura a salire senza nemmeno muoversi poi troppo, a sinistra la predisposizione alla parcellizzazione continua imperterrita come se nulla fosse. E tutti gli anni, tutte le volte, tutte le elezioni, siamo qui a commentare sempre allo stesso modo. A sinistra si attacca (spesso giustamente) contro il PD che, eppure, riesce a essere coeso anche nei momenti più difficili mentre da queste parti bastano due ex litiganti con l’acredine di chissà quanti anni fa per fare saltare il banco. Pensare che ci fosse lo spazio per due partiti a sinistra del PD era (ed è) una mossa miope in un momento in cui il salvinismo spinge gli oppositori a volersi riconoscere in un fronte comune.

«Non ci vuole identità, rigida e simbolica, ci vuole progetto e mobilitazione. Il clima è la questione da cui derivano tutte le altre. Partivamo dallo zero virgola e senza niente - soldi tv endorsement - e con la maledizione del voto utile (che condanna alla lunga chi lo usa) è un punto di partenza, nel disastro generale»: ci dice Pippo Civati, di Possibile e candidato con Europa Verde. Mentre Nicola Fratoianni, della Sinistra ci dice che «un’ombra nera si allunga sull’Europa e sull’Italia». E chissà che non venga voglia davvero di mobilitarsi, non a pochi mesi dalle elezioni, perché il punto di partenza sia qualcosa di più che vede la luce (e le liste) a pochi giorni dalle elezioni e che riesca davvero a diventare alternativo (e complementare, perché no?) al Pd. O no? È così difficile?