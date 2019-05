L’Europa lontana, i migranti vicini: ecco perché il Sud si è consegnato nelle mani della Lega

La Lega raddoppia e il Movimento Cinque Stelle si dimezza. E gran parte di questo risultato passa dalle regioni del Sud Italia, che alle ultime politiche avevano incoronato i grillini con percentuali bulgare. E invece, stavolta, nelle urne meridionali per le europee, il Carroccio ha quasi quadruplicato il risultato del 2018 (dal 6,2 al 23,5%) mentre i pentastellati sono crollati dal 43,4 al 29%, pur rimanendo primo partito. Con distanze risicatissime, soprattutto in una regione come la Puglia (1% di differenza), che ha accusato il colpo del dietrofront grillino sull’Ilva. Il capo politico grillino Luigi Di Maio ha spiegato subito: «Scontiamo l’astensione al Sud». In effetti in quasi nessuna delle regioni roccaforti dei 5S è stato raggiunto il 50% di affluenza. E la sovrapposizione tra elezioni amministrative ed europee ha favorito più la Lega che i grillini, visto che si è votato per i sindaci nel 60% dei comuni settentrionali contro il 25% dei comuni del Sud. E le comunali, si sa, mobilitano molto più della scelta degli eurodeputati di Strasburgo.

«Arturo Parisi molti anni fa introdusse la nozione di “astensionismo aggiuntivo”, quello che si verifica in occasione di alcune particolari elezioni», spiega a Linkiesta il politologo Piero Ignazi. «Le europee sono più lontane rispetto al cittadino e al Sud hanno favorito questo tipo di astensionismo: non ci sono molte preferenze da dare, non ci sono candidati che possono attivare voti personali. C’è la stessa lista per tante regioni, e questo è uno scarso veicolo di mobilitazione».

Le comunali, ma anche le politiche, sono occasioni che attivano più delle europee i voti di preferenza. Soprattutto al Sud, storicamente caratterizzato da nomi politici che sono invece grandi collettori di voti. Se a questo poi si aggiunge che nel meridione i territori in cui si andava alle urne per le amministrative erano quasi un terzo rispetto al Nord, ecco spiegato in parte l’astensionismo meridionale di questa tornata elettorale.