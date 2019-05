Fattori (M5S): “Il partito di Di Maio non ha funzionato. Nel Movimento decide solo lui”

«Lo avevamo avvertito, era un disastro prevedibile, non ci ha ascoltato». Luigi Di Maio non ha ancora finito la sua conferenza stampa post voto, ammettendo la sconfitta del Movimento Cinque Stelle alle europee, che la senatrice pentastellata Elena Fattori commenta: «Molti di noi erano in allarme, non ci ha ascoltato. Luigi Di Maio ha fatto scelte in contrasto con i nostri principi e il nostro programma e in continuità con Salvini, dando ampio spazio solo alla modalità comunicativa. Ha impostato questa legislatura come un gruppo verticistico in cui lui era il decisore supremo, con un regolamento parlamentare che dava a lui le prerogative su qualunque scelta, e questo è il risultato. È il partito di Di Maio non ha funzionato».

Elena Fattori è una delle voci “dissidenti” del Movimento Cinque Stelle. Uscì dall’Aula nel voto di fiducia posto dal governo sul primo decreto sicurezza. E votò a favore del processo per Matteo Salvini nel caso Diciotti. Una che si distinse nel Movimento sin dall’inizio per la sua posizione “scientifica” sui vaccini, attirandosi le ire dei NoVax e degli stessi grillini. Si riferiva anche a lei Paola Taverna quando parlò di “pletora di miserabili” per definire i parlamentari dissidenti del Movimento. A ottobre utilizzò la metafora della “rana bollita” per descrivere quello che stava accadendo ai Cinque Stelle, dopo le giravolte su Tav, Tap, condoni edilizi e fiscali, e l’approvazione del decreto sicurezza: «Sapevamo che piano piano l’appiattimento sulle posizioni di Salvini ci avrebbe portato qui». E mentre i primi risultati nella serata di domenica facevano intravedere la sconfitta netta dei 5S, Fattori a caldo è tornata a rilanciare quel post sulla “rana bollita” sui social, scrivendo dicendo: «Prevedibile e previsto. Si può ricominciare solo da una vera fase costituente».

Senatrice, cosa è successo ai Cinque Stelle?

Luigi Di Maio ha impostato questa legislatura come un gruppo verticistico dove lui è il decisore supremo, con un regolamento parlamentare che non votai all’epoca e che dava a lui prerogative su qualunque decisione.



E questo cosa ha comportato?

Che Di Maio ha fatto scelte in contrasto con i nostri principi e il nostro programma, e in continuità con Salvini, dando ampio spazio solo alla modalità comunicativa.