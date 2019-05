Al diavolo le grandi città! Il successo di Matteo Salvini è più radicato di quanto sembri

L’exploit di Matteo Salvini alle recenti elezioni può essere letto in molti modi, e sicuramente ci saranno ancora molti mesi di analisi sul “fenomeno” che sta orientando la politica italiana di questi ultimi anni. C’è però una domanda che sta girando tra cui si sta occupando delle faccende di cronaca politica: «quanto durerà?». Per molti la parabola di Salvini rischia di essere simile a quella di Matteo Renzi. Accumanti da una tendenza al rischio totale, alla giocata a effetto comunicativa, all’all-in come strategia per far pesare i propri rapporti di forza. La lettura vede in questo atteggiamento la tendenza a volare troppo alto e, come Icaro, tra narcisismi e velleità, precipitare miseramente. In effetti nel periodo tra le Elezioni Europee del 2014 (quelle del 40,8%) e il referendum costituzionale del 2016 (ve lo ricordate?) la narrazione renziana era inscalfibile. Sembravamo dentro una nuova era, “The Renzian Age”, destinata a orientare la politica italiana per anni e anni. Quando le ali di Icaro si sono sciolte si è perso tutto. Qualcuno arrischia un parallelo, quasi cercando di determinare una profezia che si autoavvera. Un wishful thinking. Ma leggendo i dati che stanno arrivando — e altri ancora ne arriveranno, quindi avremo modo di tornarci — e inserendoli dentro una prospettiva di più ampio respiro, si rischia di uscirne delusi.

La Lega è il più vecchio partito italiano attualmente in circolazione. Negli anni ha potuto radicarsi nei famosi “territori” di cui la sinistra parla sempre (nonostante il suo progressivo arretramento), ha potuto costruire una rete di amministratori e riferimento locali in grado di essere antenne e ripetitori di una narrazione che — al netto delle differenze di leadership tra Bossi, Maroni e Salvini — non ha mai cambiato la sua radice: protezione della comunità e degli interessi locali; ricalcolo fiscale in chiave autonomista; espulsione dell’altro in quanto disturbatore di quiete, ordine pubblico, sicurezza, occupazione e crescita economica. Per quanto sembri inconcepibile, è la Lega oggi l’unico vero “partito del territorio”. E cercare di spiegare le ragioni del successo di Matteo Salvini con la pervasività della sua comunicazione non significa sbagliare, ma vedere solo la punta dell’iceberg. Dare contro alla Bestia, a Luca Morisi e alle fake-news è una chiave di lettura limitata e limitnte perché profondamente urbana e metropolitana. Curiosamente, i luoghi in cui Matteo Salvini non sfonda.