Niente scorta a Saviano, epurazioni in Rai e morti in mare: eccovelo, il governo Salvini

Continuano le barche in difficoltà in mezzo al Mediterraneo. In realtà non si sa se ci siano bambini deceduti ma già questo rende benissimo l’idea: se è morto un bimbo di 5 anni allora magari la notizia merita un paio di righe da qualche parte, se invece sono adulti, peggio ancora giovanotti abbondantemente muscolosi, allora chi se ne fotte, non si scrive nemmeno, tanto è normale che muoiano in mare. Ed è pure normale che sbarchino e il Capitano Salvini dica che non è vero che sbarchino ed è normale che muoiano e il Capitano dica che non muoiono. Saranno anni così. Se non muoiono spiaggiati, piccoli, sbrindellati e con i polmoni pieni d’acqua riversi su una spiaggia allora sarà un niente, un accidente, niente di niente.

Preparatevi, per i prossimi anni, ad avere un ministro dell’interno - o un presidente del consiglio - che se la prenderà con qualcuno sottoscorta, uno qualsiasi, il fatto che ora sia Saviano è solo un aspetto contingente, e lo dileggerà sui suoi social minacciando di togliere la protezione avvallando l’idea che sia inutile, al di là di qualsiasi considerazione ponderata da parte delle autorità competenti, solo per ingrassare i propri voti e i propri elettori, come le oche che vengono riempite di cibo fino a un secondo prima che gli scoppi il fegato.