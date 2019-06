Votano Lega e vanno in piazza contro Quota 100: lo strano caso dei pensionati italiani

E non lo ha fatto nemmeno questo governo, nonostante i due partiti di maggioranza continuino a negare i tagli alle pensioni. Dal primo aprile è partito il nuovo sistema di rivalutazione previsto per il 2019-2021. E se l’impatto è trascurabile per i trattamenti più bassi, sale invece quando l’assegno è più alto: chi prende 3mila euro lordi al mese, ad esempio, perderà 174,85 euro all’anno. Totale: un prelievo di 3,6 miliardi in tre anni. «Forse neanche l’avaro di Molière si accorgerebbe di qualche euro in meno», ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Una battuta che il mondo delle pensioni non ha gradito affatto.

Soprattutto perché, archiviate le europee e gli slogan elettorali, quello di giugno sarà un mese di passione per i pensionati. Dal 1 giugno partirà il taglio alle cosiddette “pensioni d’oro”, con sforbiciate dal 15 al 40% degli assegni superiori ai 100mila euro lordi annui. E proprio mentre i pensionati si ritroveranno in piazza San Giovanni, partirà pure il conguaglio del governo per riprendersi i 100 milioni versati in più nella rivalutazione di gennaio, febbraio e marzo. Insomma: circa 5 milioni e mezzo di pensionati troveranno qualche euro in meno nell’assegno.

Nessuno sconto, insomma. E mentre il reddito di cittadinanza è stato spinto dai Cinque Stelle in chiave elettorale, della famosa “pensione di cittadinanza” si sa poco o nulla. Non si sa ancora a quante persone andrà, ma in ogni caso non saranno molte e certo non basterà a risolvere il problema della povertà tra i più anziani.

Il Forum Pensionati, che raccoglie 18 sigle per un totale di 800mila iscritti, prima delle europee aveva inviato una circolare ai propri soci, ricordando di come Lega e Cinque Stelle avessero “commesso un furto” ai danni dei pensionati e consigliando quindi di non votare la Lega fino a quando non ci sarà un “ravvedimento operoso”. Evidentemente, le indicazioni di voto non sono bastate. Gli elettori leghisti tra gli over sono cresciuti molto alle europee, mentre in tanti hanno abbandonato i Cinque Stelle. Di sicuro in pochi si sono riconvertiti al Pd.