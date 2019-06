Barbari italiani, siete voi a farmi paura, non gli immigrati

A me fa paura l’italiano che spara e uccide un ladro dalle parti di Ivrea e tutti esultano per la morte del ladro, senza nemmeno voler approfondire come siano andate esattamente le cose e senza nemmeno aspettare il responso della magistratura (che persino Salvini dice di attendere). Mi fa paura questa Italia incattivita che esulta sul ladro morto come il cacciatore che si fotografa al safari, con il piede sulla testa del leone.



Mi fa paura perché poi magari si viene a sapere che tutto è avvenuto come nella storia del caso di Angelo Peveri, che a Piacenza nell’ottobre del 2011, era la notte del 6, sparò a dei ladri che stavano rubando del gasolio nella sua azienda e poi ne prese uno, lo fece inginocchiare, lo immobilizzò, mirò dall’alto al basso e riuscì solo per miracolo a non ucciderlo, ma gli perforò un polmone. Peveri in tribunale disse che il colpo gli era partito per caso, per un inciampo sulle pietre contro le quali avevano sbattuto la testa del ladro ripetutamente, come conferma la condanna di 4 anni e 6 mesi in dalla Cassazione.