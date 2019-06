Amlo: delusione o speranza? Di sicuro con lui la rivoluzione in Messico non ci sarà

Sono sempre rimasto favorevolmente sorpreso da questa indole di benevolenza e predisposizione nei confronti degli italiani che per alcuni messicani viene anche incentivata da convinzioni storiche e politiche. I messicani sono molto attaccati alle loro radici e alla loro memoria, quindi gli italiani ai loro occhi sono quelli più innocenti, anche perché sanno benissimo cosa hanno fatto da quelle parti spagnoli, francesi e americani...Vedono in noi un popolo che come il loro ha subito tante invasioni, soprusi. Forse è solo una bella leggenda che ci raccontiamo per sentirci meglio, ma sicuramente questa indole istintiva di comunanza esiste e agevola parecchio gli italiani quando sono laggiù in vacanza. Tra l’altro oggi ci accomunano anche le stesse piaghe, siamo due paesi flagellati dalle mafie e dalla corruzione, non dico in egual misura perché le mafie da noi, avendo preso il potere, non sono più così violente, però c’è questo marciume diffuso che si condivide e che aggiunge qualcosa al rapporto, una sorta di abbraccio tra disgraziati che aiuta a sentirci vicini.

L’autore di questo libro che ho conosciuto durante una cena collettiva a Città del Messico, è nato nel 1982, proprio nello stesso anno di quell’episodio che vi ho appena raccontato. Sono contento di notare che l’interesse per il Messico sia ancora presente nelle nuove generazioni e vi invito a leggere le pagine che seguono in cui prendono parola molti miei cari amici, esprimendo le loro opinioni in un momento di grande cambiamento politico.

Non ho conosciuto Amlo di persona anche se ho seguito il suo percorso fin dall’inizio essendo un amico fraterno di Paco Taibo e di tutta la sua famiglia, la moglie Paloma, la figlia Marina, i due fratelli Carlos e Benito, perciò mi sono trovato giorni e notti a discutere su questo personaggio che loro invece conoscono assai bene.

Ricordo che quando è stato eletto sindaco della capitale ha rappresentato una grossa svolta per l’intera nazione e tante cose hanno cominciato a migliorare in città. E da lì Amlo ha gettato le basi per tentare di diventare presidente e dopo varie tornate elettorali inquinate da brogli di ogni sorta, c’è riuscito. Oggi prende in mano le redini di un paese devastato da quella che può essere chiamata una guerra civile, anche se la spacciano come guerra al narcotraffico, dove in realtà i regolamenti dei conti avvengono più per motivazioni politiche. È difficile agire in un clima così lacerato e riuscire a cambiare il paese in maniera radicale, il pericolo è quello di illudersi troppo e pretendere che faccia “miracoli”.

Credo che dovremmo attenerci alla realtà, è inutile pensare a quello che potrebbe fare un solo uomo al comando, dovremmo piuttosto chiederci cosa farà l’enorme massa dei suoi seguaci che hanno visto riaccendersi una speranza, sarebbe meglio ascoltare la loro forza vitale e accompagnarli nelle lotte e nelle loro rivendicazioni. Questa vampata di speranza l’ho vista a novembre quando ero in Messico, ho visto nuove energie in circolazione... Stanno tentando di risalire la china del burrone.

Ho vissuto dal principio l’insurrezione zapatista, ero in Chiapas nel 1994 e ho tentato nel mio piccolo di fare conoscere quell’esperienza anche in Italia, ho cercato di fare capire che le popolazioni indigene avevano molto da insegnarci e che tentavano di dirci che si andava verso il disastro totale e che dovevamo fermarci a riflettere. Ecco, noi non ci siamo fermati, anzi, abbiamo continuato a dirigerci verso la catastrofe sociale e ambientale. Per questo motivo rispetto la decisione degli zapatisti di non credere, di non illudersi più, ma arrivare a dire che Amlo è come tutti gli altri se non addirittura peggio è a mio parere un po’ eccessivo. Sostenere la spinta verso il profondo tentativo di cambiamento in atto non è la rivoluzione, ma semplicemente una politica di “riduzione dei danni”, fatta soprattutto di costante mobilitazione della società civile, e frustrare tali energie in toto mi pare ingiustificato, e certo, sempre senza farsi illusioni che poi, immancabilmente, porterebbero a dure delusioni.