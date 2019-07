Commissione Europea, lo stallo continua. E la prima vittima si chiama Angela Merkel

La politica europea ha strade imprevedibili e 28 persone chiuse in un palazzo per un giorno intero sarebbero state in grado di votare chiunque pur di uscire, fa sapere via whatsapp un assistente parlamentare. Non si può escludere il nome di Timmermans a priori. Al momento però non ha i numeri per stare in piedi. Per raggiungere la maggioranza servono 21 Stati su 28 che rappresentino almeno il 65% della popolazione europea. Fermi lì, il conto lo facciamo noi per voi. Ci sono quattro Paesi che hanno promesso di votare tutti allo stesso modo: Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Sono i fantastici quattro del gruppo di Visegrad. Insieme rappresentano oltre il 12% (12,26 precisamente) della popolazione europea con oltre 62 milioni di abitanti. Più o meno come l’Italia da sola.

La Polonia da tempo ha fatto sapere che non voterà per Timmermans perché fu lui ad attivare contro Varsavia l’articolo 7 dei trattati Ue. Ovvero la procedura per togliere il potere di voto per togliere l’accesso ai fondi Ue e potere di voto nel Consiglio a quei Paesi che non condividono i valori europei. Timmermans si è speso più di tutti nella Commissione per punire il governo polacco, reo di aver approvato una riforma della giustizia che definire illiberale è un eufemismo. Certo, non eleggere Timmermans alla Commissione europea solo perché si è comportato da europeista sembra un controsenso, ma questa è la politica. Però il gruppo di Visegrad con il suo 12% può fare poco per bloccare la nomina. E qui entra in gioco l’Italia. Per mesi abbiamo criticato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per non aver creato delle solide alleanze in Europa e per aver isolato l’Italia dai Paesi che contavano.

Se escludiamo una birra a tarda notte dove si è parlato più della procedura d’infrazione che delle nomine europee, Conte non ha mai toccato palla. Però ieri la mossa a sorpresa: Conte al tavolo con il gruppo di Visegrad in un bilaterale a 5. Il dubbio è che il primo gioco di squadra di Conte sia arrivato dal Viminale. Ieri il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che non appoggerà Timmermans: «Leggevo l'ipotesi di un socialista olandese, il signor Timmermans, che già in passato si distinse per parole dure nei confronti dei lavoratori e del popolo italiano. Un uomo di sinistra a presiedere la Commissione europea mi sembra l'ultima delle scelte rispettose della volontà popolare e sicuramente non lo sosterremmo». Come ha notato il giornalista de Il Post Luca Misculin, se l’Italia portasse in dote al gruppo di Visegrad i suoi 60 milioni di abitanti cambierebbero i giochi. Basterebbe l’astensione del Regno Unito (66 milioni di abitanti) per raggiungere la soglia del 35% e bloccare la nomina.

A complicare le cose per i leader Ue ci si è messo anche Antonio Tajani. Il presidente del Parlamento europeo ha detto ieri che l’Aula nominerà in questi giorni il suo successore durante la prima sessione plenaria a Strasburgo. Più che forzare la mano, si tratta di rispettare le scadenze. Il Parlamento è costretto a eleggere entro mercoledì il nuovo presidente e Tajani non creerà un eccezione. Ha sempre sempre difeso i diritti dell’Aula per bilanciare il potere del Consiglio europeo e lo farà anche questa volta. Sembra l’ennesimo problema sul tavolo dei leader europei ma a pensarci bene questa scelta potrebbe semplificare le cose. Perché una volta riempita una casella sarebbe più facile scegliere gli altri nomi rispettando gli equilibri territoriali, di genere e soprattutto dei partiti. L'unica buona notizia è per l'Italia: il summit di domani costringerà la Commissione a posticipare la riunione sulla procedura per debito eccessivo all'Italia. Se lo stallo durasse ancora a lungo l'Ecofin, l'organo che riunisce i 19 ministri delle finanze dei Paesi con l'Euro non avrebbe il tempo per votarla come previsto il 9 luglio.