La rivoluzione della medicina? È alle porte: ma Big Data e intelligenza artificiale non basteranno

Perché? «Per 30 anni – continua lui – i medici hanno provato varie strategie per convertire le prove scientifiche sulle migliori abitudini in cambiamenti comportamentali. Per i clinici, l’attenzione si è concentrata sull’istruzione, sulle linee guida pratiche, sui percorsi assistenziali, sulla trasparenza e sugli incentivi, con scarsi risultati. Una volta emersa l’era dei computer e la cartella clinica elettronica, queste strategie sono diventate digitali e hanno assunto la forma di allarmi, chiamate automatiche e segnalazioni. Tuttavia, nuovi problemi, come l’affaticamento e la frustrazione dei clinici, hanno chiarito come sia improbabile che le soluzioni semplicistiche abbiano successo».

Per essere più chiari? «Si consideri il grande problema della scarsa aderenza al trattamento farmacologico. Solo al 70% circa di tutte le prescrizioni si sussegue il ritiro del farmaco e di quelli che vengono ritirati solo il 70% circa vengono presi correttamente per l’intero corso del trattamento. Quindi, la metà delle persone non è aderente ai farmaci e il tasso di aderenza è ancora più basso per i pazienti con condizioni croniche con polifarmacia. In tal caso analizzare i dati per identificare pazienti non aderenti o, meglio ancora, usare l’intelligenza artificiale per prevedere quali pazienti sono probabilmente non aderenti e trasmettere tali informazioni all’equipe medica sembra sorprendentemente utile, ma è improbabile che riduca sostanzialmente la non aderenza in maniera diretta. In sostanza, la medicina ha bisogno di cambiare il modo in cui i medici interagiscono con i pazienti per indurre un cambiamento virtuoso delle loro abitudini. È improbabile che approcci tecnologici semplici risolveranno problemi complessi».